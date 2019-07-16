熱浪襲大華府直逼華氏百度 酷熱指數最高109

2019-07-16 14:17 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ╱華盛頓報導



大華府本周將迎來新一輪熱浪。美聯社 分享 facebook 大華府本周將迎來新一輪熱浪，酷熱指數(heat index)預計在周三(17日)達到三位數，體感溫度也將飆過華氏100多度，氣象學家提醒民眾做好高溫預警的準備，華府市政府亦發布高溫防範，嬰兒及四歲以下孩童、65歲以上者，以及肥胖或生病人群在熱天更易出現身體不適，應特別留意。

酷熱指數是一種綜合空氣溫度和相對濕度來確定體感溫度的指數，即真正感受到的熱度。氣象學家洛琳‧里基茲(Lauryn Ricketts)指出，區域高氣壓將在美國中部和南部形成並移動，部分地區的氣溫將高於季節平均值，高氣壓盤旋地區也將更乾燥；大華府地區氣溫將逐漸升高，直至周三酷熱指數達到三位數，持續高溫也將延續到本周末，她預計國家氣象局將在本周稍晚發布高溫預警。

最新氣象預測，周二(今日)雖是多雲天氣，但氣溫和濕度雙高，下午可能有雷陣雨，空氣溫度93度，酷熱指數97；周三亦是多雲且氣溫和濕度雙高，並有多場雷陣雨，氣溫96度，酷熱指數103；周四晴轉多雲，但氣溫高、濕度大，伴有多場雷陣雨，氣溫93度，酷熱指數100；周五、周六、周日預計都是豔陽天，氣溫直逼100度，酷熱指數分別為107、109、105。

華府市政府亦發布避暑貼士，包括避免長時間曝曬、喝大量水，避免和有咖啡因、酒精或大量糖份的飲料，穿相對寬鬆、淺色、透氣的衣服，例如棉質，給嬰兒、孩童穿寬鬆、涼快的衣服，並用帽子或遮陽傘幫他們的頭部和面部遮陽；謹慎安排戶外運動、塗好防曬；勿把嬰兒、孩童或寵物留在車內；將水貯藏在陰涼處，並給寵物準備充足飲水；如果沒有空調房可去，民眾也可到華府各區的活動中心、圖書館或老年中心避暑。