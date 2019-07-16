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誰丟臉誰無知？大陸外交官推特論戰美國前國安顧問

2019-07-16 11:45聯合報 記者馮克芸╱即時報導

中國大陸外交官趙立堅13日在推特上發文評論美國的種族不平等、白人至上主義、不同膚色人種分區隔離（racial segregation）等現象，引來大批嘲諷批判，連非裔的美國前國家安全顧問萊斯（Susan Rice）都推文直批「丟臉的種族主義者」，趙則回應稱萊斯也一樣「丟臉」。

趙立堅是大陸駐巴基斯坦大使館公使銜參贊，目前駐在巴國首都伊斯蘭馬巴德，他13日的推文說：「如果你住華府，你知道白人絕不會去東南區，因為那是黑人及拉丁美洲裔的地區。有人說『黑人來，白人走』，這表示只要有一個黑人家庭入住，白人就遷出，且那棟公寓的價格將大幅下跌。」

在推文下方，趙立堅還附上華盛頓郵報2015年的一篇報導，該文以美國人口統計資料顯示華府居民分區居住情況。

趙自稱10年前曾在華府居住過。網路媒體BuzzFeed新聞指出，華府東南區長期以來都讓人有貧窮及犯罪天堂的刻板印象，目前主要是非白人聚居區，但當地人近年來努力消除這種印象，非裔社區的重建也頗有進展。華郵說，此區現在包括一些豪宅開發案以及大型足球場。

趙立堅的上述推文目前已被刪除，但推文發出後引來媒體的廣泛報導及大批嘲諷。華郵指出，趙的推文顯然是衝著上周22個聯合國會員國發聲明促北京停止關押穆斯林而來，但美國並未簽署那項聲明。

美國前國安顧問萊斯14日回應趙的推文，稱他是「丟臉的種族主義者，且非常無知」，她建議美國政府把趙列為不受歡迎的人。萊斯可能以為趙是駐美外交官，在推文中向大陸駐美大使崔天凱喊話：「崔大使，我對你和你的團隊有較高的期待。請正確行事，把他（趙立堅）調回國。」

但趙立堅15日回覆推文說：「你也一樣丟臉，且一樣非常無知。我駐在伊斯蘭馬巴德。真相很傷，我只是說實話。」「把一個說出你不想聽的實話的人歸類為種族主義者，這才是丟臉且令人作嘔。」

趙立堅的推文讓許多人大感意外，曾任職美國參院外交關係委員會幕僚的季浩豐（Frank Jannuzi）推文說：「這是模仿帳號嗎？」

大陸普通民眾無法使用推特，但趙立堅多年來是推特活躍用戶，目前追蹤者超過19萬人。華郵指出，他的推特帳戶名稱曾經是「穆哈默德．趙立堅」，但在2017年取消了「穆哈默德」。過去他的推文多是中巴經濟及文化相關，但近來有不少關於美中關係的尖銳發言。

金融時報主編斯皮格爾（Peter Spiegel）14日推文提到此事說：「這周末每個人都完全瘋了嗎？」就在趙立堅推文發出後數小時，美國總統川普也因為要民主黨四名少數族裔女議員「滾回原生國去」，引發軒然大波，批評者稱川普此語即是嚴重的種族主義。

中國大陸駐巴基斯坦大使館公使銜參贊趙立堅。擷自趙立堅推特
中國大陸駐巴基斯坦大使館公使銜參贊趙立堅。擷自趙立堅推特
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