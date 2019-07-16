少數族裔女議員開記者會：川普推白人國家主義 應彈劾

2019-07-16 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



被美國總統川普要求滾回原生國的四名民主黨新晉女眾議員15日召開記者會反擊。圖中從左到右分別是密西根州眾議員特萊布、明尼蘇達州眾議員歐瑪、麻州眾議員普瑞斯利，以及紐約州眾議員歐加修-柯提茲。美聯社 分享 facebook

因其發言被批是種族主義分子後，美國總統川普反而變本加厲攻擊民主黨籍的四位女眾議員，主張若不喜歡美國就趕快走人。她們開記者會反擊川普發表「仇外偏執言論」，應加以彈劾。

在川普14日叫四位少數族裔新科女眾議員滾回自己「崩壞且犯罪猖獗」的祖國後，她們15日晚間召開記者會，讉責川普的言論和政策，指控他在白宮推動白人國家主義。

明尼蘇達州眾議員歐瑪說：「他公然對四位正當當選的美國眾議院議員，全是有色人種女性，發動種族歧視攻擊。這是白人國家主義分子的議題，不管是發生在聊天室或全國電視台，而現在來到了白宮花園。」

密西根州眾議員特萊布呼籲彈劾川普，麻州眾議員普瑞斯利和紐約州眾議員歐加修-柯提茲則提醒美國民眾，不要讓川普用乾坤大挪移轉移了注意力，忽視糟糕政策和不當行為。歐加修-柯提茲說，川普「不知道如何捍衛自己的政策，所以只能對我們進行人身攻擊」。

民主黨一致砲轟川普煽動種族歧視且分化社會，眾院議長波洛西誓言提案讉責川普言論。少數共和黨人士也反對川普言論，儘管大部分共和黨領導人物保持沉默。

川普毫無悔意。他說外界的批評「不影響我，因為許多人同意我的看法」。他在四名女議員開記者會時還繼續推文叫囂，如果「厭惡我們的的國家，可以離開」。他說：「如果你不滿意美國，如果你老是抱怨，你可以離開，你可以現在就走人。」這四位女議員批評時政多半針對川普和其領導政府的政策和行動。。

川普15日加碼批評四名女議員當中、唯一不在美國出生的索馬利亞難民歐瑪，說她同情凱達組織。

此事顯示，2016年靠煽動性種族言論成功動員不滿選民而選上總統的川普，無意在打2020年選戰時放棄此一策略。川普發動類似的攻擊通常都能登上媒體頭版新聞，不會有什麼不良後果。