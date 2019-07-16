川普再轟少數族裔女議員！嗆「不爽就儘管滾蛋」

2019-07-16 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國總統川普罵的「四人幫」是指普斯莉、歐瑪、特萊布和柯提茲（圖左到右依序）。路透 分享 facebook

美國總統川普14日要民主黨四名少數族裔女議員「滾回原生國去」、「少再用惡毒言語批評偉大的美國」，引發軒然大波。面對外界強烈的譴責聲浪，川普面不改色，15日再推文說，女議員「該向我和美國道歉」，並稱「如果她們討厭美國的話，就儘管滾蛋」。

川普15日繼續發推文開罵：「這些激進的左翼女眾議員，何時才會為她們粗鄙的言詞和令人不快的話，向我們國家、以色列人民甚至白宮致歉？」

川普表示，「如果她們願意，就儘管滾蛋。如果她們想走，那很好。如果她們想留下來，那隨便」。並補刀說，她們都很厭惡美國。

川普雖未指名道姓，但批評的正是四位民主黨新科女議員，包括紐約州的歐凱秀-柯提茲（波多黎各裔）、密西根州的特萊布（巴勒斯坦裔）、明尼蘇達州的歐瑪（索馬利亞裔）和麻州的普斯莉（非裔）。這四人都是少數族裔，除以難民身分入籍美國的歐瑪，另三位都是土生土長美國人。

眾院議長波洛西對此發表進一步聲明說，民主黨員將很快提出一項決議，譴責川普的仇外言論。目前尚不清楚民主黨何時會舉行譴責案投票。

波洛西15日在致同僚書中寫道：「眾院無法允許總統對我國移民處境的描述，共和黨同僚必須加入譴責總統仇外推文的行列。」

When will the Radical Left Congresswomen apologize to our Country, the people of Israel and even to the Office of the President, for the foul language they have used, and the terrible things they have said. So many people are angry at them & their horrible & disgusting actions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2019