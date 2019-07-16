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川普再轟少數族裔女議員！嗆「不爽就儘管滾蛋」

2019-07-16 09:09聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國總統川普罵的「四人幫」是指普斯莉、歐瑪、特萊布和柯提茲（圖左到右依序）。路透
美國總統川普罵的「四人幫」是指普斯莉、歐瑪、特萊布和柯提茲（圖左到右依序）。路透
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美國總統川普14日要民主黨四名少數族裔女議員「滾回原生國去」、「少再用惡毒言語批評偉大的美國」，引發軒然大波。面對外界強烈的譴責聲浪，川普面不改色，15日再推文說，女議員「該向我和美國道歉」，並稱「如果她們討厭美國的話，就儘管滾蛋」。

川普15日繼續發推文開罵：「這些激進的左翼女眾議員，何時才會為她們粗鄙的言詞和令人不快的話，向我們國家、以色列人民甚至白宮致歉？」

川普表示，「如果她們願意，就儘管滾蛋。如果她們想走，那很好。如果她們想留下來，那隨便」。並補刀說，她們都很厭惡美國。

川普雖未指名道姓，但批評的正是四位民主黨新科女議員，包括紐約州的歐凱秀-柯提茲（波多黎各裔）、密西根州的特萊布（巴勒斯坦裔）、明尼蘇達州的歐瑪（索馬利亞裔）和麻州的普斯莉（非裔）。這四人都是少數族裔，除以難民身分入籍美國的歐瑪，另三位都是土生土長美國人。

眾院議長波洛西對此發表進一步聲明說，民主黨員將很快提出一項決議，譴責川普的仇外言論。目前尚不清楚民主黨何時會舉行譴責案投票。

波洛西15日在致同僚書中寫道：「眾院無法允許總統對我國移民處境的描述，共和黨同僚必須加入譴責總統仇外推文的行列。」

川普民主黨亞裔種族歧視
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