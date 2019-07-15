親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普種族歧視劣跡斑斑 白宮百年來前所未見

2019-07-15 22:56聯合報 記者李京倫╱即時報導

紐約時報報導，美國總統川普公然、持續不斷甚至熱切挑動種族仇恨，在一百年來歷任美國總統中前所未見。紐時說，先前的美國總統有時會隱約表達種族歧視，其程度可能逼近道德底線，甚至直接踩踏底線，但沒有人像川普這樣「玩火」。

川普2016年當選美國總統前就曾炒作關於前總統歐巴馬的不實傳聞，宣稱歐巴馬生於非洲而非生於夏威夷，所以不具備擔任美國總統的資格。川普2015年宣布參選總統時還指控，墨西哥「強姦犯」跨過美墨邊界而來，後來更主張禁止所有穆斯林入境。川普還說過，墨西哥裔、生於美國的法官，可能會因為族群背景而對他不公正。

川普上任後，曾在閉門會議上說，海地移民「都有愛滋病」，而非洲人拿到美簽後，永遠不會「回到他們（在非洲）的茅草屋」。這些話後來都曝光。川普還說，海地、薩爾瓦多和非洲國家是「屎坑國家」，與其接納這些地方的移民，還不如多接納挪威移民。

2017年8月，美國維吉尼亞州夏洛茲維爾市發生暴力事件，數百名反白人至上主義者遊行時，被一名白人至上主義者駕車高速衝撞，造成1死19傷，川普譴責暴力，卻不願指明批判白人至上主義者。

川普還是房地產開發商時就歧視外族。1973年，美國司法部曾起訴川普及其父親弗瑞德，指控他們出租房屋時歧視非裔。川普父子兩年後與司法部和解，但未認罪。

美國新澤西州大西洋城「川普廣場飯店及賭場」前總裁歐唐諾說：「川普一直都在說歧視外族的話。只要他認識了你，他就大剌剌談他的種族觀。」

歐唐諾說，川普對外族有刻板印象，猶太人很好、很有錢，非裔懶惰，波多黎各人隨便穿，「對川普來說，白人就是美國人，其他人都是從其他地方來的，他否認我們所有人都從其他地方移民而來」。

美國總統川普十四日在推特發文，要四名民主黨籍少數族裔聯邦眾議員「回到自己的國家」...
美國總統川普十四日在推特發文，要四名民主黨籍少數族裔聯邦眾議員「回到自己的國家」。（美聯社）
分享

川普非洲移民
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

川普上任來最歧視言論 嗆少數裔女議員「回你們國去」

2019-07-15 22:38

美國優先再升級！川普將簽3.0版「買美貨」行政命令

2019-07-15 18:22

防海平面上升 美砸4000億美元蓋海堤

2019-07-15 15:58

嗆自家女議員回原籍國 川普被酸她們政府是真爛

2019-07-15 14:42

鄭強搭「金色冒險號」來美幫朋友忙被判31年 夢碎監獄

2019-07-15 14:32

川普轟少數族裔女議員：滾回原生國

2019-07-15 14:32

影／被判入獄84載…鄭海光祈望自由 最後一搏求翻案

2019-07-15 14:15

望斷家鄉路回不去的祖國 這些以眼淚釀成的故事…

2019-07-15 14:09

熱門文章

日本人排隊六小時只為一杯珍奶 網友：還不如飛去台灣

2019-07-15 10:33

地鐵上要座位被拒 女乘客脫內褲怒吼「我是女生耶」

2019-07-15 10:33

麥肯錫報告：世界各國愈來愈仰賴中國 但中國恰巧相反

2019-07-15 20:01

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-07-15 06:59

美商將生產線移出中國「走了便不回去」 但沒拉回美國

2019-07-15 08:15

億萬富豪早跑了！香港百萬富豪資金出逃 新加坡為首選

2019-07-15 11:17

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top