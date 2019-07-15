川普種族歧視劣跡斑斑 白宮百年來前所未見

2019-07-15 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



紐約時報報導，美國總統川普公然、持續不斷甚至熱切挑動種族仇恨，在一百年來歷任美國總統中前所未見。紐時說，先前的美國總統有時會隱約表達種族歧視，其程度可能逼近道德底線，甚至直接踩踏底線，但沒有人像川普這樣「玩火」。

川普2016年當選美國總統前就曾炒作關於前總統歐巴馬的不實傳聞，宣稱歐巴馬生於非洲而非生於夏威夷，所以不具備擔任美國總統的資格。川普2015年宣布參選總統時還指控，墨西哥「強姦犯」跨過美墨邊界而來，後來更主張禁止所有穆斯林入境。川普還說過，墨西哥裔、生於美國的法官，可能會因為族群背景而對他不公正。

川普上任後，曾在閉門會議上說，海地移民「都有愛滋病」，而非洲人拿到美簽後，永遠不會「回到他們（在非洲）的茅草屋」。這些話後來都曝光。川普還說，海地、薩爾瓦多和非洲國家是「屎坑國家」，與其接納這些地方的移民，還不如多接納挪威移民。

2017年8月，美國維吉尼亞州夏洛茲維爾市發生暴力事件，數百名反白人至上主義者遊行時，被一名白人至上主義者駕車高速衝撞，造成1死19傷，川普譴責暴力，卻不願指明批判白人至上主義者。

川普還是房地產開發商時就歧視外族。1973年，美國司法部曾起訴川普及其父親弗瑞德，指控他們出租房屋時歧視非裔。川普父子兩年後與司法部和解，但未認罪。

美國新澤西州大西洋城「川普廣場飯店及賭場」前總裁歐唐諾說：「川普一直都在說歧視外族的話。只要他認識了你，他就大剌剌談他的種族觀。」