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川普上任來最歧視言論 嗆少數裔女議員「回你們國去」

2019-07-15 22:38聯合報 記者李京倫╱即時報導

美國總統川普14日在推特上發文，要民主黨籍少數族裔新進女聯邦眾議員「回到她們來的地方，幫忙修整那些完全崩壞且犯罪猖獗的地方」，別再「大聲惡毒地告訴美國人」如何處理政務。CNN指出，這些話堪稱川普上任以來最粗魯、最直接的種族歧視言論。

川普說：「真有趣，這些所謂『進步派』民主黨女議員來自的國家政府完全是災難，是世上最糟、最腐敗、最無能的政府，她們現在卻大聲惡毒地告訴美國這個全球最了不起、最強大國家的人民，我們的政府該如何運作。」

川普要求這些女眾議員「回去」。他寫道：「這些地方急需你們幫助，你們應該趕快離開。我保證波洛西會很開心迅速幫你們安排免費行程。」

川普並未指名道姓，但他點名「進步派」民主黨女眾議員，又扯到民主黨籍眾院議長波洛西，各界都了解川普指的是剛和波洛西發生意見衝突的四名民主黨籍自由派年輕女議員，她們都是去年首度進入眾院且都出身少數族裔，包括紐約州眾議員亞歷山德里雅．歐加修-柯提茲、麻州眾議員艾安娜．普瑞斯利、密西根州眾議員拉希達．特萊布及明尼蘇達州眾議員伊爾汗．歐馬爾。

波洛西砲轟川普種族歧視，她說，川普的競選口號「讓美國再次偉大」其實一直都是「讓美國再次變白」。

事實上，這四名號稱「四人幫」的女議員有三人在美國出生。波多黎各裔的歐加修-柯提茲生於紐約市布朗克斯區，非裔的普瑞斯利在俄亥俄州辛辛那堤出生，巴勒斯坦裔的特萊布在底特律出生，只有歐馬爾生於索馬利亞，青少年時期歸化美國籍。

歐加修-柯提茲在推特回嗆跟她同樣出身紐約市的「老鄉」川普說：「總統先生，我『來自』的國家，是我們全都宣誓效忠的美國。但是，總統先生，你知道最大的痛處在哪嗎？你除了無法接受美國用選票選出了我們，也無法接受我們不怕你的事實。」

歐馬爾回擊川普說：「你正在煽動白人民族主義，因為你很生氣，像我們這樣的人能進入國會並對抗你充滿仇恨的議題。」

英國首相梅伊也說，川普這番話讓人「完全無法接受」。BBC說，雖然川普的言論受到各方抨擊，但共和黨議員幾乎都保持沉默。

川普不認為自己有錯。他15日繼續推文說，這些「激進左派女眾議員」講的「粗話」非常糟糕，應該對國家、對白宮道歉。

美國總統川普14日在推特發文，要四名民主黨籍少數族裔聯邦眾議員「回到自己的國家」...
美國總統川普14日在推特發文，要四名民主黨籍少數族裔聯邦眾議員「回到自己的國家」。（法新社）
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