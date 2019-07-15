防海平面上升 美砸4000億美元蓋海堤

2019-07-15 15:58 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



海平面上升威脅大，美國沿岸地區需要龐大海堤建設經費。(photo by Pixabay under CC license） 分享 facebook

地球暖化程度加劇導致海平面不斷上升，威脅美國佛羅里達、北卡羅萊納州、紐約市等沿岸地區與城市，美國政府計畫建造加固高聳的海堤來保護這些地區，預計未來20年將花費超過4000億美元，光佛羅里達州所需經費就超過700億美元，遠超過其他地區。

抵禦300年風浪

根據《CNN》報導，颶風桑迪在2012年入侵美國東岸，較為低漥的史坦頓島面臨巨大海浪威脅，有24人在這場風災中喪生。之後的7年，史坦頓島努力爭取經費，計畫在沿岸興建海堤，這個海堤計畫是希望達到承受長達300年的風浪的目標這是紐約市防止海平面升高的計畫，預期在2025年完成史坦頓島沿岸5.3英里的海堤拉高加固，所需經費將達6.2億美元。

佛州需要最高經費

美國其他沿岸地區所受到的颶風威脅，以及海平面上升威脅更大。氣候整合中心最新報告估計，美國政府未來20年得付出龐大經費，進行加固海堤等其它海上基礎建設計畫來保護沿海地區，預估佛羅里達州需要最多經費，至2040年將需要760億美元，路易斯安納州需要380億美元，維吉尼亞州也需要310億美元。

根據《衛報》報導，隨著地球升溫、北極冰陸融化，自1900年以來，全球平均海平面上升7到8英寸。氣候整合中心執行主任理威爾斯表示，人類將為氣候危機付出代價。

他說，未來20年裡，防堵海平面上升的建設經費將大幅攀升，問題是，誰會為此付出代價？是納稅人還是造成污染的人？這些污染者不付錢是不可行的，各國政府必須制定更多規範來降低污染，也要讓這些製造污染者付出代價。

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