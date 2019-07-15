影／民主黨「內戰」 川普推特挺議長 遭波洛西反嗆

2019-07-15 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國總統川普14日再度出面幫眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）「發聲」，要民主黨新進自由派女議員「四人幫」滾回祖籍國，遭波洛西反嗆製造國家分裂，顯示他只想要「讓美國再次白回來」。「四人幫」也跟著反嗆，直言川普就是種族主義和歧視的代言人，她們則是民主的象徵。分析師指出，川普言論反幫助民主黨重新團結。

2018年當選的民主黨進步派新進女議員「四人幫」，紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、麻州聯邦眾議員普斯莉（Ayanna Pressley）、密西根州聯邦眾議員特萊布（Rashida Tlaib）和明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪（Ilhan Omar），日前與眾議院議長波洛西因意見相左，成為媒體焦點。

美國總總統川普也出面淌渾水，先後在12日與14日上幫波洛西「發聲」，嗆聲要少數族裔的「四人幫」，要她們「回去修復他們支離破碎與犯罪滋生的原生地」。不過「四人幫」中，只有歐瑪不是生於美國。

川普此言立即招來波洛西的嚴詞批評，她形容川普是種族主義者和分裂者，說川普言論證實了他從來沒想要「讓美國再次偉大」，而始終都是要「讓美國再次白回來」。

「四人幫」也隨即反嗆，特萊布呼籲彈劾川普；歐凱秀-柯提茲表示川普無法接受她們不懼怕他的事實；歐瑪則指出川普不滿像她們這樣的少數族群成為國會一分子，所以企圖激起白人主義；普斯莉直言川普就是種族主義和歧視的代言人，她們才是民主的象徵。