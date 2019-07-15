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躁鬱的香港：何必再當「想像的中國人？」

鄭強搭「金色冒險號」來美幫朋友忙被判31年 夢碎監獄

2019-07-15 14:32世界日報 記者牟蘭╱紐約報導

26年前搭乘「金色冒險號」來美的鄭強，因被判綁架同謀罪名成立，目前已在紐約上州監獄服刑20餘年；他的母親陳林英在受訪時表示，兒子當年誤認為只是幫助友人小忙，卻未想到竟受到31年的入獄懲罰；「早知道就不來美國了，可是如今連祖國也回不去了」。

1993年22歲的鄭強，作為家中的獨子，家中為他向親戚和朋友借款2萬5000元，跟隨當時的偷渡潮，與300多名鄉親搭乘「金色冒險號」，轉停第三國前往紐約，途中經歷了惡劣的船艙環境，以及忍受低溫等最終才到美國。

從故鄉中國福建省福州市長樂來紐約後，連初中都沒有畢業的鄭強只能在當地的中餐廳打工，賺取微薄的薪水，並償還家中的借款與欠下蛇頭的費用。

陳林英表示，兒子來美一個月後才收到他的平安電話，「當時我根本不知道美國究竟是什麼樣」。

兒子來美後的第三年，陳林英通過一位教友得知他被捕的消息，「他已經被抓了兩個月，我當時覺得天都塌下來」。

陳林英說，通過女兒辦理移民綠卡，她於2013年移民美國，並首次前往紐約上州探望兒子，「他變了很多，和我說很後悔參與這件事，但沒想過事情這麼嚴重」。

由於監獄中吃不到家鄉味，陳林英說，她還記得第一次探望兒子時，特地帶了魚乾和肉乾以及許多家鄉零食，但由於食物上沒有英文標識，最後都沒能獲批准送給兒子。

由於兒子出事時陳林英未在他的身邊，問及鄭強出事的緣由，她都未能清楚說出，甚至不知道兒子是否認罪，但她堅信兒子罪不至此，她期盼孩子早日出獄，一家人團聚，「他懂事了很多，也成長了，一直在安慰我」。

為了幫助監獄中的華裔服刑犯，刑事律師陳明利曾和基督教團體前往紐約上州探望鄭強，兩個多小時的對話中，鄭強闡述了他版本的案情。

陳明利表示，鄭強並未認罪，經過陪審團研議，他的同謀綁架罪等罪名成立，並被法官量刑31年，另一名同案犯被判刑124年。

陳明利表示，雖然同情鄭強的遭遇，但根據法律，若一人參與犯罪行為，即使不是主犯，也同樣受到法律的制裁；他以參與搶劫為例，三名罪犯中兩人持槍搶劫，一人負責開車，若開車的嫌犯在案發時逃離，警方偵辦案件時，也將會把負責開車的嫌犯逮捕，並指控同謀罪名。

鄭強目前仍在紐約上州的監獄中服刑，並在服刑監獄中的餐廳工作，69歲的陳林英身體逐漸變差，女兒也在外州工作，每次探望兒子先要抵達紐約，再通過教會的志工幫助前去上州監獄。

陳林英6月初再次探望兒子，一如既往地為兒子帶去愛吃的零食，她仍在等待兒子出獄恢復自由的那一天，希望他重新生活，回到祖國，「如果我知道結果這樣，當初如何也不會同意他來美國；照現在服刑下去，等到出獄都50多歲了」。

紐約監獄零食
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