影／被判入獄84載…鄭海光祈望自由 最後一搏求翻案

2019-07-15 14:15 世界日報 記者 世界日報 記者 牟蘭 ╱紐約報導



被判入獄84年的鄭海光，服刑還不到三分之一，就已成為年過五旬的中年漢子；他最大的願望，就是在有生之年出獄返鄉，正為此探尋上訴理由。他的母親陳月仙說，「如果早知道要用命來討生活，我一定不會讓兒子來美國」。

1990年代初期，中國沿海地區偷渡熱潮，1992年8月，一位來自中國福州亭江的鄭姓青年，為追尋美國夢，與八位同鄉在「蛇頭」帶領下，改名「鄭海光」，從福州坐火車到雲南昆明，再徒步到緬甸，抵達泰國，最後搭飛機中轉菲律賓。

1993年踏上美國土地後，鄭海光被捕關在夏威夷監獄，後在加州聖地牙哥的移民拘留中心被蛇頭聘請的律師保釋出獄，搭飛機到了紐約，在曼哈頓華埠開始打工，還遇到「雲」，兩人墜入愛河。

被託接友 卻捲入綁架案

光明在即的生活，卻在1995年3月30日逆轉。鄭海光說，當天一位朋友拜託他開車去甘迺迪國際機場(JFK)接兩名友人，並不知自己涉入綁架案，「當時朋友阿廣讓我追上並攔下一部林肯車，帶來一男兩女，後來讓男人下車，將兩個女孩帶回他的住所」。

根據「世界日報」1995年4月2日的報導，皇后區警方當日上午在法拉盛逮捕駕車轉移兩位女事主的鄭海光以及另一位同夥鄭勤光，移交檢方法辦，以綁架、強暴、性虐待以及非法持有槍枝罪名控告涉案人員，最後被大陪審團定罪。

語言不通 喊冤卻成蔑視

鄭海光說，在審判過程中，他因不會英文，只能透過翻譯與代表律師溝通，他放棄檢方提供認罪交易，即在監禁15年與由陪審團審理兩者之間選擇。他選擇陪審團審理，但最後被裁定罪名成立；因不熟悉法律，且認為中文翻譯未盡職，在法官量刑時，他在法庭大喊自己冤情，被認定他蔑視法庭，最終數罪併罰，於1995年被法官量刑84年。

剛入獄的鄭海光每天失眠，他回憶，當時他感到天都塌了，認為命運不公，為不羈絆女友「雲」，故意在獄中氣走女友和她分手，也開始他漫長的服刑生活。

一轉眼，23年過去了，眼前的鄭海光，身穿白色T恤和綠色的褲子與家人相聚；從29歲到53歲，他說，自己的青春歲月都在獄中度過，從衣場到食堂工作，他都做過，時薪最高也只有45分錢。

監獄中只為服刑人員提供人造肉，親友每次探訪時購買的速食冷凍肉是他們最好的禮物；對鄭海光，家人為他提供最好的生日禮物，是多年來兄妹的團聚，以及數十個雞腿和冷凍麵內的蝦肉。

鄭家大姊 憤慨司法不公

因母親陳月仙身體逐漸變差，大姊鄭鳳平逐漸代替媽媽的角色，她若在紐約，就去探訪弟弟，對於弟弟84年的刑期，她認為美國司法不公，不滿司法機構以各種理由拒絕為鄭海光進行DNA測試，「那些打死人的只判了幾個月就出來，我弟弟卻判了84年」。

鄭海光說，從剛入獄不懂獄中「規矩」，與家人用公用電話通話，遭到非裔獄友毆打，到如今成為「模範生」，他說是家人和監獄事工孫運悌等人的關懷才讓他重拾希望。

只有小學三年級學歷的鄭海光，在獄中多次給世報投稿，並將他的故事整理為「還我自由」的書籍出版，為上訴籌款；他還自學英文，在獄中的圖書館內翻閱法律書籍，並關注通過的每一個法案，希望早日出獄、不成為家人的負擔。

孫運悌十多年來往返紐約上州的多所監獄，接觸到了像鄭海光一樣的服刑犯，「這些服刑人員很多都是單親且家庭貧困，一些服刑人員受教育程度不高導致悲劇發生」。

孫運悌表示，對於鄭海光與華裔其他服刑犯，不熟悉法律與語言不通，讓他們其中一些人被重判，一些甚至差一點錯過了可以重新獲得自由的機會；她舉例說，曾有一名華裔服刑人員，在監獄服刑時收到遞解令，因不懂英文，隨手將信件仍在垃圾堆中，差點失去了重返自由的機會。

76歲老母 曼哈頓等兒歸

今年76歲的陳月仙，目前仍住在十多年前在曼哈頓申請的老人公寓，她說，因90年代初期通信不暢，兒子鄭海光已服刑了數年後，才得知事情緣由，與所有母親一樣，她說，這一消息一度壓垮了她的生活。

陳月仙表示，2003年她通過女兒辦理綠卡，才來到美國，再次見到兒子，是在紐約上州的一所監獄；為了維持生計，直到三年前，她仍從事護理工作，只要身體允許就忍著腿疾與暈車，前去探訪。

因心臟病及老年疾病的折磨，陳月仙說她的身體越來越差，不得已逐漸放棄例行探訪，「去監獄要經過很長上坡，有一次我摔在路上，海光勸我，如果我來，他更難受」。

雖然不斷堅持上訴，但陳月仙說，前年被告知上訴期已過，「知道他要用命換，我一定不會讓兒子來美國」，但她仍期待奇蹟出現，希望有生之年可以與孩子重回故鄉。