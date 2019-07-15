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躁鬱的香港：何必再當「想像的中國人？」

望斷家鄉路回不去的祖國 這些以眼淚釀成的故事…

2019-07-15 14:09世界日報 記者牟蘭／紐約報導

前言：

在美國的華裔移民，飄洋過海、來到異鄉，一邊辛勤打拚，一邊歸鄉心切；但是其中有一部分人，由於種種原因，或失去美國居留身分，或重病纏身，或被祖國拒之門外，或無顏見江東父老；當年華逝去，一無所有，面對的是一個不能重來的人生、以及回不去的祖國。

年輕時因共謀綁架、強暴罪而被判入獄84年的華裔男子鄭海光，服刑至今已進入第24個年頭，不久前在獄中迎來53歲的生日；他的母親和姐姐一早就冒雨趕到他所在的紐約上州監獄，以速食雞翅和海鮮麵條代替蛋糕為他慶生；鄭海光說，每個難捱的夜晚，腦海裡都是一幕幕故鄉的景色和親友的模樣，但如今，只能在夢中看到祖國、憧憬自由了。

因為犯法 美國牢獄困一生

從入獄服刑開始，一轉眼23年過去了，鄭海光從一個風華正茂的英俊青年，變成了一個已過知天命之年的中年男子。認為量刑過重的他，儘管早已過了上訴期，但仍希望奇蹟出現，期待案件能夠重審、改判，讓他能夠盡早出獄，與老母親團聚，離開美國這個傷心地，一起返回中國。

與鄭海光情況類似的人還有鄭強，26年前搭乘「金色冒險號」偷渡來美的他，早年也因為輕信朋友而出手幫忙，結果涉入一起綁架案，被判刑31年，目前已在紐約州一所監獄服刑20餘年；他的母親日前感嘆：「早知道就不讓兒子來美國了，可是如今，連祖國也回不去了」。

因為重病 掙扎異鄉求生存

在美國各地，有很多華人移民，或來自中國大陸、台灣、香港，甚至馬來西亞，他們因為種種原因，失去了在美國繼續生活下去的勇氣，但也沒有了返回祖國家鄉的時機，只能在異鄉掙扎、求存，直到離開塵世。

92歲的高耀潔原是中國愛滋專家，因遭政治打壓，逃亡美國10年，如今纏綿病榻，只希望死後，化作一壇骨灰，落葉歸根。

還有一些華人，罹患重病或絕症，或有些罕見病症只有留在美國才能有更好的治療，回鄉只能惡化或等死；也有的華人移民，因長期辛勞忽略健康檢查，等到極度不適時才就醫，結果被診斷出癌症末期，然後身體逐漸油盡燈枯，連乘坐長途飛機返國的體力也沒有，只能在美國等待生命逐漸走到

因為命運 窮困潦倒誤終生

也有被命運捉弄的華人，來美時英姿勃勃、意氣風發，經受了人生的起起落落，到了晚年，窮困潦倒，才赫然發現，想回到家鄉，卻連原居地的護照也無法申請，甚至已經喪失了家鄉的戶籍，只好留在美國苟活；另有華人來美後誤入歧途、加入犯罪集團，成為職業詐騙分子，而且數十年無法取得合法居留，一入江湖深似海，同家鄉的親人也失去了聯繫，獨在異鄉為異客，渾渾噩噩混日子。

律師黎保利透露，有些安全措施不足的建築工地，聘用很多無證移民做工，釀成不少施工意外，造成工人受傷甚至死亡；受害工人往往連雇主的姓名和地址也不知道，導致追討醫療費及工傷賠償十分困難；很多失去勞動能力的受傷移民工人，無顏返國見江東父老，只能留在美國索取、等待及依靠工傷賠償，但官司往往曠日持久，康復治療也長路漫漫。

因為身分 卡在有家回不得

美國移民法的矛盾條款，加上當今川普政府愈來愈嚴酷的移民執法，也是造成不少華人陷入「有國難回」窘境的很大因素；移民律師李進進表示，移民法規定，外國人來美非法居留超過180天，出境後三年不得入境；非法居留超過一年，一旦出境則十年不能來美。正因為如此，一些被移民當局要求出境才能調整身分或激活簽證的華人，不出境身分無法解決，而一旦回國卻又不能返回美國。其中很多人的最終選擇是不敢冒險出境，寧願失去身分合法化的機會，也要留在美國，也由此放棄了未來返回祖國的機會。

移民紐約監獄
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