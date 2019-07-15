15歲時助選一炮而紅 紐約市長兒子現在要幫老爸選總統

2019-07-15 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）2013年當選市長，他的兒子丹特（Dante de Blasio）當年化身超人氣助選員，拍攝競選短片力挺老爸，讓外界眼睛為之一亮，如今白思豪宣布投入2020年民主黨總統初選，耶魯大學畢業的丹特也正式加入白思豪的競選團隊，再為父親拉票。

紐約時報報導，丹特幾年前發表過一篇文章 ，內容為關於身為一名年輕黑人該如何與警察互動，以及他的父親白思豪叮囑他務必保持謹慎。一轉眼，剛取得耶魯大學政治學學位的丹特說，他已經準備好全職投入政治領域：擔任白思豪競選團隊的政策分析師。

丹特12日在白思豪2020競選總部說：「我一直熱愛政治，喜歡學習它，樂於參與其中，這次競選活動似乎是更加參與世界的好機會。而且，是我爸要選總統。」

丹特5月剛從耶魯大學畢業，13日於愛荷華州首次亮相，與父親一起參與遊行等公共活動，並與選民互動，順道幫父親宣傳。丹特除了幫忙撰寫競選平台的文章外，曾是辯論冠軍的他也將協助白思豪準備辯論。

目前丹特和他母親、市長夫人麥克雷（Chielane McCray）積極使出個人魅力，希望能拯救白思豪當前落後的聲勢，就像丹特15歲那年一樣，透過拍攝短短30秒的競選短片，讓白思豪一舉當上紐約市長。

白思豪前陣子前往幾個最早舉行初選的州試水溫，人氣都不怎麼理想，3月的兩次民調中只得到1%或不到的支持率。外界好奇他為何仍執意要參選。

白思豪在上月民主黨第一輪辯論中的表現亮眼，他勇於提出問題，為移民挺身而出，他的政見專注於改善收入不平等問題，並自認為一名執行力夠強的人選，成功推動學齡前教育普及化。

但隔天，白思豪在邁阿密一場集會中引用古巴革命者切‧格瓦拉（Che Guevara）的著名口號，激怒當地西語裔社區。切‧格瓦拉曾被川普稱為「鎮壓人民60年的殘暴獨裁者」。

若說那場辯論為白思豪獲得丁點勝利，那引用切‧格瓦拉一事就成了絆腳石。但丹特對老爸有信心，他說，「這絕對是個困難局勢，但我毫不懷疑，即使競爭激烈，他也能為自己揚名」，「多年來他已經證明，他能從不被看好的那方翻轉成功」。

丹特說，關於白思豪要如何在民主黨候選人中出線，他建議父親應該多談談他在紐約的經歷。他認為，由於許多候選人談及很多正在發生的議題，因此會使白思豪過去的所有成就顯得不足以掛齒。

丹特指出，「但我認為他是唯一能說：『我相信這些進步的原因，是因為我已經立法完成了，這就是再將它們推行至全國的方法』。」