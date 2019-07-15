川普叫女議員滾回原生國 波洛西：他要美國再次變白

2019-07-15 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普14日推文，要四名民主黨籍的少數族裔新晉女眾議員「回出生國」。圖為其中兩位議員，紐約州的柯提茲（左）和明尼蘇達州的歐瑪。法新社 分享 facebook

美國總統川普14日推文，要四名民主黨籍的少數族裔新晉女眾議員「回出生國」，別再「大聲惡毒地告訴美國人」如何處理政務。美國眾院議長波洛西砲轟川普種族歧視，他的「讓美國再次偉大」一直都是「讓美國再次變白」。

川普說，這些女議員應該「回到她們來的地方，幫忙修整那些完全崩壞且犯罪猖獗之地」。

川普沒指名道姓，但他罵的「四人幫」（the Squad）是指紐約眾議員柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、麻州眾議員普斯莉（Ayanna Pressley）、密西根州眾議員特萊布（Rashida Tlaib），以及明尼蘇達州眾議員歐瑪（Ilhan Omar）。

川普說：「真有趣，這些所謂『進步派』民主黨女議員的原籍國政府完全是災難、是世上最糟、最腐敗、最無能的政府，她們現在卻大聲惡毒的告訴美國這一全球最了不起、最強大國家的人民，我們的政府該如何運作。」

其實這四名女議員有三位在美國出生：波多黎克裔的柯提茲和川普的父親一樣出生在紐約布朗克斯區，非裔的普斯莉是辛辛那堤出生、芝加哥長大，巴勒斯坦裔的特萊布是底特律出生；僅歐瑪一人出生於索馬利亞，青少年時期歸化美國籍。

川普接著要求這些女議員離開華盛頓：「這些地方急須你們幫助，你們再快離開都不以為過。我確信波洛西會很開心迅速安排好你們的免費出行計畫。」 川普說，等她們先搞好自己的國家再說。

川普此番發言的時機正是他承諾進行大規模突擊檢查，逮捕和遣返非法移民的當天。紐約時報評論川普再秀新下限。

雖然這些女議員和波洛西的政見相左，但如果川普的用意是為了進一步分化民主黨內的紛爭，這招似乎不管用，反而促成他們的團結：眾院民主黨籍議員都支持這四名女議員，宣稱川普的發言重複了他對其他非白人移民的恐外症言論。

其中又以波洛西的攻擊力道最強，她說川普「讓美國再次偉大」的計畫自始至終都是「讓美國再白回來」。