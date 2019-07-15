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民主黨新舊領導力內訌 川普再批4新晉女議員

2019-07-15 03:03世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

美國眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)。 美聯社
美國眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)。 美聯社
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美國總統川普14日再為眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)「發聲」，他發推批評與波洛西對槓的四名少數族裔、自由派民主黨女議員，叫囂她們該回到祖籍國、修復當地的支離破碎與犯罪滋生，不過川普的言論還是立刻招來波洛西反對，抨擊他發表這樣恐外症的言論是在分裂美國。

川普14日一早透過推特直指去年當選的四名進步派新晉女議員，包括紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)、麻州聯邦眾議員普斯莉(Ayanna Pressley)、密西根州聯邦眾議員特萊布(Rashida Tlaib)、明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)。

他說，「真有趣，這些所謂的『進步派』民主黨女議員，其原生國政府完全是災難、屬世界上最糟、最腐敗、最無能的政府，她們現在卻大聲、惡毒的告訴美國這一全球最偉大、最強大國家的人民，我們該如何運作政府。」

川普並在接稍後的推特中要這四名女議員離開華盛頓，「他們為什麼不回去、修復他們支離破碎與犯罪滋生的原生地，然後回來告訴我們她們做得怎麼樣。這些地方(指女議員的祖籍國)非常需要你們的幫助，你們得趕緊出發，我肯定波洛西很願意幫你們安排免費的出行計劃」。

川普此言立即招來波洛西的嚴詞批評，她形容川普是種族主義者和分裂者。波洛西在推特表示，當川普告訴四名美國女議員回到她們的國家時，川普再度證實他要「讓美國再次偉大」的計畫從始至終都是「讓美國再次白回來」，「多元就是我們的長處，團結就是我們的力量。」

她並呼籲川普終止聯邦移民暨海關執法局計畫在周日發起逮捕與遣返無證移民的行動，並和她們一起制定反映美國價值觀的、人道的移民政策。

以歐凱秀、歐瑪、普斯莉、特萊布為代表的「四人幫」，近日與民主黨眾院第一號女性政治人物波洛西意見相左，成為媒體焦點，川普曾在12日罕見力挺波洛西，為她辯護說；他14日再批這四名女議員，而當天恰好也是聯邦移民暨海關執法局準備在全美十大城市發起無證移民逮捕與遣返行動的日子。

實際上，被川普要求「回去」的普斯莉出生在辛辛那提，特萊布出生在底特律，而歐凱秀出生在距離川普出生地20哩之外的紐約，歐瑪則出生在索馬利亞首都摩加迪休(Mogadishu)，年幼時因逃離內戰隨父母來到美國，並在青少年時期入籍歸化。

川普14日的言論也招致其他民主黨人不滿，還有人拿第一夫人梅蘭妮亞的出生地回擊。正在競選2020美國總統的紐約市長白思豪說，川普的推特是從宗教、族裔、來源地分裂美國的又一努力，將創造一個無法團結的國家。

川普移民民主黨紐約修復

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