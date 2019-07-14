至少11人受害…誣陷無辜民眾藏毒 前副警長被控52罪

2019-07-14 23:23 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



佛羅里達州警察韋斯特(中)因涉嫌將毒品放入無辜駕駛人的車內、陷人入獄，被控52項罪名，10日被捕。右為韋斯特起出毒品的照片，左為洗刷冤情的民眾。( WTXL電視台截圖) 分享 facebook

經過美國佛羅里達州司法廳長達九個月的調查，傑克森郡(Jackson County)遭開除的副警長韋斯特(Zach Wester) 因涉嫌將毒品放入無辜駕駛人的車內、陷人入獄，上周被捕後已被控犯下詐騙、偽造證據、非法監禁、持有毒品等52項罪名。

日前被捕。11日韋斯特首度出庭，全程保持緘默，拒絕與調查人員對話。

韋斯特的不當行為在去年8月浮出水面，調查人員開始調查，他隨即遭停職，一個月後被開除。前述指控促使檢察官審查韋斯特經手的近300起案件，目前已有近120起控案遭到放棄，至少11人確定無辜受害。相關調查仍在持續進行中。

傑克森郡(Jackson County)警長羅伯茲(Lou Roberts)，羅伯茲表示，韋斯特的罪行「令人沮喪」，「我們對這種事一點也不自豪。這個問題非常嚴重，我們理當設定更高的標準。」

佛州司法廳已指派10名特工和兩名犯罪分析師組成團隊，自去年8月起進行調查，結果在韋斯特巡邏車中發現大量毒品，其中包括藏在行李箱內無標記也非封存的證據袋，內有42件吸毒用具、10包甲基苯丙胺和5包大麻。

偵結書中指出，韋斯特巡邏車內物品未依證據保管或銷毀規定進行維護，多件物品被認為與他在交通臨檢和逮捕時做為證據的物品相似。

調查發現，韋斯特經常攔下涉嫌輕微交通違規者，在他們的車內放入毒品，再以捏造罪名逮捕駕駛人。韋斯特並濫用自己身上的錄影機，有時在毒品被找到前將之關閉，或在毒品被發現後將之打開。

第一司法巡迴法院州檢察官艾汀斯(William Eddins)和佛州特別調查辦公室負責人威廉斯(Chris Williams)拒絕透露韋斯特的可能動機。

但威廉斯表示，「韋斯特的罪行毫無疑問是故意的，他的行為將無辜者關進監獄。」他強調，此案至今仍然開放，呼籲民眾提供任何與韋斯特有關的信息。

前助理州檢察官龐芙瑞（Christina Pumphrey）則說，「韋斯斯面臨指控、不能再害人，固然值得稱幸。但這並沒有改變其他人因他而承受的遭遇，他們為此付出時間、金錢、留下了逮捕紀錄。」