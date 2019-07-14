川普獄改 2200人將提早出獄 這些工作培訓擠爆

2019-07-14 23:20 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合13日電



美國司法部長巴維理(前右)視察南卡州郊區的艾吉斐聯邦監獄，品嘗烹飪班學員烹製的食物。在司法改革法下，將有約2200名受刑人下周提前出獄。(美聯社) 分享 facebook 美國司法部長巴維理(右)視察南卡州郊區的艾吉斐聯邦監獄，觀看電腦班學員上課情形。在司法改革法下，將有約2200名受刑人下周提前出獄。(美聯社) 分享 facebook

根據美國總統川普去年簽署的刑法改革法案，大約2200名囚犯下周將離開聯邦監獄恢復自由。

這項「第一步法案」讓法官在對一些毒品罪犯判刑時擁有更多裁量權、放寬強制性的最低刑期，以及鼓勵囚犯參加減少再犯風險的計畫，換取減刑提早出獄。

司法部長巴維理(William Barr)最近到南卡羅來納州鄉區的艾吉斐聯邦監獄，視察這些提供電腦技能、廚藝、修車和工廠工作訓練的計畫，並會見典獄人員和一些囚犯。

此行顯示巴維理對刑法政策立場大為改變；他1990年代初擔任司法部長時，對犯罪採取強硬態度，主張嚴刑峻法、蓋更多監獄，以及依法對一些罪犯加重刑罰。

他現在聲明完全支持第一步法案。川普也大肆宣揚這是兩黨難得的共同合作，以解決毒品戰爭導致太多國人因非暴力罪行坐牢的問題。

川普的女婿庫許納協助說服他支持這項法案，並與不認為應優先推動刑法改革的前司法部長塞辛斯對抗。

艾吉斐監獄廚藝班的學生告訴巴維理，他們如何獲得餐廳階層的食品準備和安全認證，以便一出獄就可以找到工作。

在持續將近三小時視察期間，巴維理還會見監獄心理醫師、擔任信仰和戒毒計畫輔導員的囚犯，以及協助囚犯寫履歷和找工作的指導員。

由於廚藝和修車等課程報名的人非常踴躍，還有等待名單，而巴維理指示獄方確保為各種興趣的囚犯提供足夠的訓練計畫。

他說：「我們正致力於加強這些協助囚犯返回社會的計畫，並爭取必要的經費。」

司法部正努力配合國會為第一步法案訂定的期限，並準備公布風險評估工具，以協助評估聯邦監獄囚犯，最後可能加速讓他們提早獲釋。

司法部說，根據新法的重新量刑條款，除了預定19日釋放的2200人，有超過1600名囚犯合乎減刑資格，有1100多人已經獲釋。