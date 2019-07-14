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無人戰車有譜 美明年3月測試射擊

2019-07-14 18:17台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

未來戰場從「人戰」轉化成「科技戰」！外媒14日報導，美軍確定了「無人機器戰車」（RCV）的測試日程，將於明年起，進行三個階段的實戰測試。據了解，這種無人機器戰車配有攝影鏡頭和遠程砲塔，使用技術為遠端操控，讓軍人再也不需親自待在車內。美國陸軍表示，他們仍在揣摩RCV於未來戰場上的定位。

根據《TheVerge網》報導，各國軍團為了未來升級版的戰場配備無不用心研發，而美軍配備最新科技的無人機器車RCV即將告別實驗室階段，將於明年三月先進行首波實戰射擊試驗，並讓士兵習慣操作，模擬未來遠端操控RCV，最終目標是讓士兵無需親上火線。

RCV的宗旨是無人車，亦即仰賴遠端操控，更是美軍花費多年的研究結果，他們將其視為未來戰場的主力，但目前來說，離完全遠端操作仍有一定距離。因此，RCV車隊初步編制是1台重裝M113裝甲車搭配4台RCV，1名主駕駛員、1名砲手及4名士兵都坐在M113中，控制著RCV進行移動。

據《美國國防軍事網》報導，陸軍司令部負責人韋斯利表示，無論是哪種軍團，無人機器都是未來戰場不可避免的主流，目前陸軍欠缺四種能力，包含殺傷力、對峙力、滲透能力以及融合能力都能被無人機器補齊，韋斯利說：「前兩種能力很好理解（都是人不如機器），而滲透能力指的是機器能代替人類走上前線，至於融合則是機器能配備所有科技，透過人類的操縱更增添多變性。」

不過，目前美國陸軍還在評估這種無人戰車的定位，據跨領域團部副主任史龐瑟上校表示，美軍研發出RCV不代表就要全面取代現有的裝甲車（人力操縱），暫時是把RCV當成副主力，由人力裝甲車直屬操控，要全面達到機器大戰還需要時間。

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美軍陸軍裝甲車
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