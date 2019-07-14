抗議驅趕移民 美地方政府不配合

2019-07-14 17:10 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「美國要驅逐非法移民，維持治安！」美國官方近日宣布，將落實先前川普總統承諾，要逮捕10個大城約2000個非法移民，並遣送回國。不過這也引發各地移民抗議美國政府不人道，連大城如舊金山、丹佛等地市長也表態，不願協助政府驅趕移民，凸顯美國中央、地方對移民問題的嚴重對立。

地方政府拒絕配合

根據知名政論網站《Vox》報導，原本川普總統6月就要實施驅趕移民的措施，但是為了配合國會修法與相關規則制訂而延後，近日由美國移民及海關執法局宣布，將在亞特蘭大、芝加哥、洛杉磯、舊金山等10個大城開始，逮捕約2千位沒有登記在案的非法移民。

移民局表示，15日之後會確實執行政策，不過紐奧良因為現在遭颶風貝瑞侵襲，所以政策會延後執行。舊金山市長布里德則強硬表態，如果要驅趕市內移民，要先過她這一關；丹佛市長漢考克也表示，他們不會協助移民局抓人，還會派遣社工照看家庭，以免移民局把移民小孩的父母抓走，產生流浪孤兒問題。

各大城的移民局分部門外也聚集許多抗議群眾，批評政府沒有重視移民人權。丹佛、芝加哥、洛杉磯跟紐約都有大規模抗議。兩個伊利諾州的民主黨眾議員還加入芝加哥，與群眾共同批評川普粗魯的移民政策，並呼籲川普不要再用移民問題作文章，只會讓美國社會更加對立。

行動為打擊犯罪

不過《福斯新聞網》提到，美國副總統彭斯12日出席移民居留中心活動時表示，非法移民犯罪問題嚴重，他們這次行動是以打擊犯罪為主，不會隨便亂抓人。

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