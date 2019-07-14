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出乎意料！川普不理商務部報告 拒絕限制進口鈾配額

2019-07-14 15:56世界日報 編譯盧炯燊／綜合13日電

在「美國優先」的理念下，川普政府長期以來意圖對進口鈾(uranium)實施配額限制，以免影響美國礦業；但是川普12日深夜卻宣布放棄這個計畫，被視為是在貿易對抗下退卻的表現。

川普在12日晚上宣布，他並不同意商務部長有關外國進口鈾會威脅國家安全的調查結果。對於經常認定外國進口金屬、汽車、汽車零部件都威脅國家安全，應要予以限制的川普來說，這次否定實在罕見。

紐約時報報導，商務部是經過幾個月的審議後確定，大量進口鈾會對國家安全構成威脅；但川普拒絕了這個調查結果，他在聲明中表示，雖然他同意商務部的調查結果，進口鈾會引起人們對國家安全的重大擔憂，但認為有必要考量整個核燃料供應鏈下，對國家安全的影響作出更全面的分析。

對外國鈾實施貿易壁壘，是源於對進口鈾礦石及相關產品的調查；這些產品一向是美國核武庫、潛艇、航空母艦和發電廠等軍民設施重要部分，也就是說確實存在安全威脅。

但川普的決定意味著美國不會透過實施配額，藉以限制外國鈾進口來保證美國本土生產的鈾；相反地，川普表示將成立一個工作小組，在未來90天內制定建議，以恢復和擴大國內核燃料生產。

川普這個做法令不少人跌破眼鏡，因為他在外國進口鋼、鋁、汽車及零部件等問題上，都是利用國家安全受威脅來徵收關稅。

與此相反，美國兩家鈾礦開採公司Ur-Energy及Energy Fuels要求對外國進口鈾展開週查，聲稱獲補貼的外國鈾，已霸占了美國市場。

兩家公司表示，俄羅斯和哈薩克已大量補貼鈾產量，中國一直在全球範圍內不停購買鈾礦，威脅到美加澳等親密盟友的鈾供應。

它們說，在處於競爭劣勢下，它們可能削減工作崗位，使得國內的鈾供應面臨風險。

川普紐約時報
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