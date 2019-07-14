迫於現實？當年反川普 數百共和黨國安專家轉向

2019-07-14 15:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合13日電



川普總統上任兩年半後，2016年大選期間曾簽署兩份「絕不要川普」(Never Trump)信函的上百名共和黨國家安全重量級人物現在面對抉擇：繼續反川普，或支持他明年競選連任。

「華盛頓郵報」報導，這些被川普政府列入黑名單的人物，有些成為反川普運動名人，經常投書報刊或接受媒體訪問痛批川普，有些則從外面向政府提供政策建議，還有少數人私下運作爭取政府官職，可是大多不成功。

當年簽署至少一封信的149名專家，只有一個人獲川普政府任用。

幾十名曾經顯赫一時的共和黨外交政策專家，包括一些最初的「絕不要川普」角色，正在科羅拉多州水獺溪參加雷根研究協會舉行的退休會，以促進和維護雷根對外交事務的「保守派國際主義」方針。

但是，川普白宮對這個豐富的專門資源表現得很冷漠，雖然川普的國家安全助理換個不停，一旦連任能用的有經驗幕僚愈來愈少。

遭到華府權力中心排除，事業也受到影響 ，使有些人重新考慮他們三年前大張旗鼓試圖阻止川普上台的做法。

哈德森研究協會亞太安全計畫主任克羅寧(Patrick Cronin)即不無悔意；他2017年曾獲國防部長馬提斯任命監督一個五角大廈智庫，結果遭到川普的盟友圍剿而被迫退出。他現在公開支持川普對中國和北韓的一些政策，並表明2020年絕不再參與任何連署。

當初的連署者有些仍批評川普的政策和個人作為，其他人卻稱讚川普敢採取更強硬方針對付中國的貿易做法，雖然他們對華府與北京的關稅戰爭感到憂心；他們也認為川普對北韓獨裁者金正恩背離正規的私人外交，為至少試圖遏制平壤的核武計畫開啟一個意想不到的新途徑。

一些連署者甚至指責當初發起連署的人把他們反對川普的心態變成「沒完沒了的反川普聖戰」，藉此成為媒體明星，其他人的事業選擇卻因此受到限制。

一個外交政策分析家說：「我學到了教訓，絕不再簽任何不是自己寫的信。」

有些簽署者希望政府的黑名單逐漸淡化，即使白宮拒絕用他們，或許有內閣部長有魄力能讓他們再度發揮所長。