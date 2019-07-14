憂川普推文追殺 各國駐美大使噤聲

2019-07-14 15:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 羅方妤 ／綜合電訊報導



英駐美大使達洛許因批評美國總統川普「無能」的機密外交電文外洩，日前請辭。英國衛報報導，各國駐美大使對於川普政府的觀察與達洛許差不多，對於最有可能繼任英國首相的強生不挺達洛許，感到心寒。

英國駐美大使館住處12日舉辦溫布頓公開賽播放派對，舞廳裡餐點、電視轉播一應俱全，但是沒有大使。官員表示，達洛許度過「難熬的一周」後，提前一天離開去度假。

不同於其他在大使住處舉辦的活動，白宮官員沒有出席。美國客人在水晶吊燈下表達對達洛許的支持。

「華府生活雜誌」副發行人阿倫德爾已認識川普31年，他警告，達洛許事件可能令其他外交官緊張。他表示：「大家都怕被川普的推特貼文追殺。我想多數歐洲人和其他國家將會變成言論枯燥的大使，他們不表達意見，也不坦率。我認為這令人難過，因為你必須和母國機構有私密談話，獲悉當前政治氛圍。」

最近退休的法國大使阿羅告訴紐約時報：「是啊，每個人都這樣。但幸好我知道沒有什麼是秘密，所以我用最機密的方式傳送消息。」

面對這種情況，其他國可能會強力支持大使。前美國駐南非大使加斯帕德說：「看到強生沒有捍衛一名考慮英國利益的職業外交官令人震驚。」

一位不願具名的歐盟國家駐美大使表示，其他外交官表達和達洛許相似的心境。他表示：「我最近和他們之中一些人談過，他們都有相似的看法。」