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非法移民搜捕員工不敢上班 美國缺工更嚴重

2019-07-14 15:18世界日報 編譯陳韻涵／綜合13日電

逮捕行動讓餐飲業不安。 美聯社
逮捕行動讓餐飲業不安。 美聯社
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全國餐飲業即將面臨移民及海關執法局(ICE)本周末開始的逮捕無證客行動，餐飲業者及其勞工擁護者希望當局此舉不會影響已經缺工的產業，或擴大調查不在川普政府遣返名單之列的員工。

各地餐飲業工會和移民擁護者紛紛寄發電郵，提醒會員和勞工如何因應上門查檢的ICE探員；各單位發出類似訊息，提供雇主和員工面對ICE突襲可做和不可做的事，強調ICE探員必須持有已簽署的司法搜索票，才能進入工作場所，且當事人有權保持緘默。

「餐廳機會聯合中心」(ROC United)總裁莎露‧賈亞拉曼(Saru Jayaraman)說，當局提前宣布ICE突襲是為了製造恐慌，突襲行動將在明確的十大城展開，也會在隨機地點出現，這讓員工相當焦慮。

她說，雇員可能會直接離開工作地點，影響餐廳營運。

她說：「每次這種威脅加劇，員工都不會來上班，這已非頭一遭，每次不僅傷害員工及其家庭，也危害業者和顧客。」

餐飲業很容易受到移民執法行動影響，丕優研究中心(Pew Research)統計，「娛樂與醫療」產業中約有130萬名黑工，約占總勞動人數的8%。

聚焦餐廳產業的行動支付新創公司Rooam的芝加哥行銷主任馬德琳‧提洛森(Madeleine Tillotson)說：「我賭兩周薪水，每個超過20人的餐廳至少會有一名無證員工。」

移民及海關執法局(ICE)最近查緝的對象不僅只於遭鎖定的目標；ICE於4月鎖定在印地安納州克勞福茲維爾市(Crawfordsville)餐廳工作的42歲墨西哥男子，他有性侵和家暴前科；聯邦探員當時將他與另六名餐廳員工逮捕歸案，稱此為「附帶逮捕」非法移工。

ICE早在1月便盯上紐約查塔姆(Chatham)的一間餐廳，據報原要緝拿一名有前科的瓜地馬拉男子，但「官員直接走進廚房盤問員工的移民狀態，多逮了三人，包括一名原本沒有要抓的目標。」

餐廳業者擔心，ICE官員將與聯邦社會安全署(SSA)合作；SSA自3月起便以電郵通知業者，社會安全碼不符合的員工名單；餐廳業者憂心，ICE可能針對這些社安碼不符的員工。

大休士頓餐館業協會(GHRA)執行董事梅麗莎‧史都華(Melissa Stewart)說，「這類信件相當常見，且理由一大籮筐」，可能是業務疏失，但也不排除無證移民的可能。

移民餐飲業
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