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非法移民搜捕 民主黨痛批川普「人道犯罪」

2019-07-14 15:17世界日報 記者胡玉立／綜合報導

民主黨總統參選人批川普大規模移民突擊檢查。 路透社
民主黨總統參選人批川普大規模移民突擊檢查。 路透社
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美國總統川普12日證實移民及海關執法局(ICE)本周末起在全國各地展開突擊檢查，大規模逮捕和遣返非法移民；民主黨總統候選人紛紛為此抨擊川普；同時也有團體針對歐巴馬政府任內遣返300萬移民，向民主黨總統候選人、前副總統白登(Joe Biden)表達抗議。

加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)11日在MSNBC電視台「瑞秋‧麥杜秀」(Rachel Maddow Show)指責這項突是「分散注意力」、也是「人道犯罪」。

印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)11日在MSNBC接受主播克雷格．梅爾文(Craig Melvin)訪問時則表示，突擊消息讓南灣等社區感到不安全，也製造了更多恐懼，「 這也掩蓋了一個事實，那就是政府完全沒有做到真正的移民改革。」

麻州參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)發推文說：「川普政府的酷行更加深化。」佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)亦向支持者發出有關移民突襲檢查的電郵警告信。

前德州國會眾議員歐洛克(Beto O`Rourke)12日參加了抗議南部邊境營區不人道狀況的守夜活動。華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)當天在華府與移民倡議者共同抗議「川普的移民政策和突襲計劃」。

與此同時，前副總統白登12日在新罕布夏州遭到20多人抗議，他們在紙牌上寫道：「我們沒有忘記300萬人被驅逐出境。」活動組織者試圖藉此強調歐巴馬政府時代驅逐將近300萬非法移民一事，白登扮演了角色。

聯合抗議的新罕布夏州青年運動(New Hampshire Youth Movement)與移民倡議組織「豐收行動」(Movimiento Cosecha)指出，他們會持續向白登挑起這個話題，「希望這個問題受到更多重視。」

在6月首次電視辯論後，原本民調領先的白登，非裔選民的支持度似有下滑趨勢；但專家認為，白登不太可能失去拉丁裔選民支持。

多位民主黨策士認為，拉丁裔選民不會只關注候選人的移民主張，他們要找的是能夠擊敗川普的人；攻擊歐巴馬的移民政策應不至於傷害白登。

移民川普民主黨
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