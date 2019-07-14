美國移民中心慘況曝光！ 400人無處躺 有人45天沒洗澡

2019-07-14 15:04 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合13日電



德州有數百在押移民無床睡眠。 路透社 分享 facebook 美國副總統潘斯12日視察德州兩所移民拘留中心，親眼目睹麥卡倫(McAllen)機構近400位在押移民擠在無處可躺的狹小牢籠內，遑論被褥和枕頭，甚至有人45天沒洗澡，臭氣薰天；他承認這是一場危機，也表示移民危機「壓垮了我們的體系」。

華盛頓郵報報導，媒體記者在潘斯抵達前，先參訪了麥卡倫拘留中心的狀況，許多男人咆哮已被關至少40天，他們肌餓且想刷牙；當地氣溫炎熱，但唯一水源在圍牆外，在押移民取得邊境巡邏隊(Border Patrol)探員許可才能外出喝水。

潘斯當天在共和黨參議員的陪同下參觀兩間移民拘留中心，盼為當局處理移民危機的不人道情況辯護，他先到德州多納(Donna)一間落成不到兩個月的拘留中心，雖稱不上舒適但仍算乾淨；潘斯就此反駁民主黨批評無證客拘留中心宛如「集中營」的說法。

他進入麥卡倫拘留中心後，在一處酷熱難耐、被稱為「安全室」的牢房內，看到382人擠在裡面，多數人打赤膊，爭先恐後的想透過小窗看他一眼。

潘斯一度搓揉鼻子，媒體報導，由於此處飄出惡臭，潘斯只在這個區域待不到兩分鐘便離開；當他被問到是否能接受這樣的環境時，兩度遲疑並在隨後的記者會上說：「我不意外看到這種光景，我早料到會看到如此震驚的體制，這很棘手。」

副總統辦公室表示，當局刻意指示邊境巡邏隊別在潘斯到訪前清掃或消毒拘留中心，好讓美國人能看見在押移民的真實處境與慘況。

潘斯說：「這就是川普總統所言過度擁擠的體系，也是眾議員口中的危機來源，但我想美國人可以看見，移民危機是真的。」

共和黨和川普譴責曾造訪拘留中心的民主黨議員誇大在押移民慘況，川普12日批評民主黨和媒體報導的慘況「造假」；川普3日推文寫道，「許多非法移民現在住得，遠比他們的家鄉來得安全。」

潘斯訪視後的說法與共和黨及川普背道而馳，他強調，這就是當局亟需國會通過46億元預算，協助解決邊境危機的理由，批評民主黨不支持為這些機構添購更多床位，同時感謝辛勞的邊境探員。