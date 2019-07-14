非法移民應聲銳減 美誇讚墨西哥

2019-07-14 14:53 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



美國和墨西哥在一個月前訂定協議，要求墨西哥盡力防止非法移民靠近美墨邊界，如今成果超乎預期，非法移民人數減少三萬多人，創三年來最低！美方推斷原因是墨西哥的努力及收容所人數已達上限。然而，邊境政策雖產生相當效果，仍有危害人權的疑慮。

美墨邊境非法移民減少

美國海關及邊境保護局近日發布報告，指出6月非法移民人數較5月減少近三成。據《POLITICO》報導，其實十年來6月的非法移民人數都有減少。一名資深的邊境官員則認為，今年6月人數減少主要是因為美墨實施新的邊境安全政策。

另一個可能原因則是美國收容所已爆滿，6月幾乎不能再收容移民。《洛杉磯時報》報導表示，川普從上任就開始實施計量政策，限制非法移民的人數。《紐約時報》也指出，自從政策實施以來，已有1萬8000名欲入境美國的移民被遣送回墨西哥。

美：墨立大功

美官方表示，這樣的成效要歸功與墨西哥。兩國曾於6月探討非法邊境移民政策，美國要求墨西哥盡力阻止進入美國邊境的非法難民，否則美國就會對墨西哥的進口商品增加5%關稅。如今，墨西哥已有諸多改革，包含禁止超過100人團體接近美墨邊界。

邊境政策遭抨擊

雖然美國對非法移民人數銳減感到滿意，社會團體認為邊境政策已破壞非法移民的人權。邊境政策成效也遭懷疑，因許多被遣返的非法移民會在邊境駐紮，衍生相關問題。另外，政府也拘禁200名兒童，民主黨對此表示憤怒，而官方則回應：「這只是短期居留而已。」

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