川普下令逮補！美境內約110萬非法移民驚慌 各地出現示威抗議

2019-07-14 14:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合13日電



民眾上街遊行 法新社 分享 facebook

美國總統川普總統宣布聯邦探員14日將在美國各地逮捕接到驅逐令的移民，可是移民及海關執法局(ICE)探員13日就已在紐約市展開行動，在布魯克林一棟公寓大樓逐戶按門鈴搜查非法移民；雖然最後空手而去，但宣稱「我們會再回來」。

ICE原定14日在美國10個大城大肆逮捕非法移民，川普並親口證實，不僅讓這項行動針對的已有驅逐令在身的移民為之戰慄，整個移民社區都有如驚弓之鳥。

芝加哥、洛杉磯、華盛頓州、佛羅里達等地，都出現了反對逮捕行動的示威抗議。

美國境內有110萬移民面對移民法官簽署的驅逐令，其中六成住在加州、紐約、德州、佛羅里達和亞利桑納州。

法庭紀錄顯示，這些移民幾有40萬人來自墨西哥，有21萬人來自中美洲，約有8萬4000人來自中國。

在預期的搜捕移民前夕，紐約市氣氛緊張，庇護教堂紛紛開門接納無證移民，可是連躲進庇護所的人都心神難安。其他移民也打算躲起來，或到外地避風頭。

在皇后區街頭，只要提到執法行動，大家都悶不吭聲，眼神空洞地看著人行道；街頭小販提心吊膽，連合法移民都心驚膽戰。

一名墨西哥裔美國籍小店老闆說：「大家都怕死了。川普想整頓經濟，可是我們是經濟骨幹。」

根據法庭文件列出的住址，邁阿密、紐約市布碌崙、洛杉磯、休士頓和亞利桑納州佛羅倫斯的驅逐令最多。不過，這種住址很容易改變，而且許多移民填寫臨時拘留中心或朋友的地址。

在擁有許多面對驅逐令的移民的州市，維權者和一些公職人員準備應付逮捕行動，並希望法律協助能防止一些人遭到驅逐。但是，有些地方的公職人員宣稱早就應該加強執法。

芝加哥、洛杉磯、紐約和新澤西州紐瓦克市長都譴責驅逐計畫，紐約和加州的民主黨州長也都誓言捍衛移民。

但是，德州的共和黨州長上個月就派遣國民兵，協助移民當局拘押從美墨邊界源源而至的非法移民，並抱怨國會拒絕可杜絕移民穿越邊界申請庇護的漏洞。亞利桑納州的共和黨人也同樣表示不滿。

邁阿密的共和黨市長也支持驅逐暴力罪犯，尤其是非法居留的危險幫派分子，但希望守法的移民不會受到干擾。

強硬派則宣稱非法移民不論是否守法，都不應留在美國，因為違反移民法就應驅逐。

一所庇護教堂主持人說，隨著掃蕩時刻逼近，尋求庇護的無證移民愈來愈多。他說：「我不知道掃蕩行動會持續多久，不過只要需要，他們停留多久都可以。我們知道政府想驅逐的人，有很多是因面對很大的危險而逃離本國。」

在美國住了27年的52歲孟加拉人阿布爾說：「我嚇死了，到處躲來躲去，不敢留在家裡，完全沒安全感。」

他的妻子和兒女都是美國籍，而他2011年在加州橘縣坐牢期間，妻子曾為他申請入籍卻未成功。他說：「我們無家可歸，流落街頭。我不能離開家人。」

紐約市政府已設立免費專線電話，為無證移民免費提供法律援助，並分發「知道你的權利」傳單，可是許多人寧可躲起來也不要惹上官司；丕優研究中心估計，紐約大都會區約有110萬無證移民。

一個在美國生了孩子的無證媽媽說：「大家都很怕…我們 (星期天)絕不出門。街上不會像平常有那麼多人。我正為留在這裡奮戰。如果他們把我帶走，我要怎麼辦？」

一個墨西哥移民說，他有三個朋友已被ICE抓走。他說：「ICE一直在這裡。你很難為不知道會發生的事情做準備。」

去年1月依約向聯邦移民官報到卻遭到扣留、險些被遣返千里達的瑞吉伯，現為新庇護聯盟主管，準備密切監督ICE的突檢行動，並為有需要的無證移民提供援助。他說，每個星期通常有100人向他們求助，下個星期可能暴增到500人。

逮捕移民行動在紐約市提早展開。 法新社 分享 facebook