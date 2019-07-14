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紐約康尼島海灘 驚見人腿殘肢

2019-07-14 11:34世界日報 記者顏潔恩／紐約報導

一名潛水員日前在布魯克林康尼島海灘意外看見一條人腿殘肢，警方循著線索數日後成功找到；警方接下來計畫派遣潛水員到海域搜尋其他的屍體殘骸，並可能因此關閉部分海灘。

該名潛水員在6日上午10時45分許，於康尼島海灘發現一條漂浮的人腿殘肢，警方接報後抵達現場，但由於海面情況動盪，殘肢已不見蹤影；大約五日後，救援隊在紐約水族館(New York Aquarium)附近的岩石旁搜尋到該殘肢，同時還找到一串鑰匙，相信兩者有所關聯。

警方表示，以目前的調查看來，「未來有很大可能會陸續找到其他部位的殘骸」；警方相信部分殘骸卡在水族館旁的碼頭邊以及周邊其他地區，接下來將重回海灘搜尋。

當地民眾表示，警方曾多次關閉部分海灘，展開調查和搜索行動，但在殘肢還沒有發現前就重新開放海灘，允許民眾下水游泳；一名民眾在社交平台上說，警方在過去的周末關閉部分海灘，但並沒有搜尋到人腿，後來於11日再次關閉海灘，之後就傳出找到人腿的消息。

警方表示，搜尋行動正持續進行，將會派遣更多救援隊在附近海域搜索。

康尼島海灘是紐約市的地標之一，每年夏季有不少人造訪，暑假時更是紐約客帶著一家大小戲水玩樂的必到之處；儘管日前傳出駭人消息，但海灘遊玩的人潮未減。

紐約碼頭社交
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