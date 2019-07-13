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聯邦眾議院國防修正案過關 限制川普出兵伊朗

2019-07-13 23:14經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

聯邦眾議院通過2020年度國防授權法（NDAA）修正案，限制美國總統川普向伊朗動...
聯邦眾議院通過2020年度國防授權法（NDAA）修正案，限制美國總統川普向伊朗動武的權限。美聯社
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聯邦眾議院通過2020年度國防授權法（NDAA）修正案，限制美國總統川普向伊朗動武的權限，同時撤銷2002年出兵伊拉克的授權。國會議員將在接下來數周根據參眾兩版的法案，磋商出最終結果。

眾議院12日以220票對197票的新國防授權案，也包括調漲服役軍人薪餉，並讓所有聯邦公務員享有帶薪家事假。

白宮日前警告，川普將會否決這項由眾議院提出的國防授權法案，當時還未加入限制對伊朗出兵的修正案。參議院則在上月底以86票對8票的壓倒性票數通過參院版的國防授權法案。如今兩院議員將共同磋商，以敲定最終的法案。

在眾議院版法案中，2020財政年度向國防部及能源部國家安全計畫項目提撥的軍事經費額度為7,330億美元，較前年的經費增加2%，為歷年來最大規模的國防預算案。參議院版編列的國防預算為7,500億美元，達到白宮先前要求的水平。

參眾兩版的國防預算案均為軍人加薪3.1%，並撥款改善軍隊住房。國會日後將擬定租屋權利法案，保護軍隊家庭私人住房的權益。根據眾院版的法案，聯邦公務員可以申請12周有薪假育嬰假、家庭照顧假或重疾休養假；參院版的帶薪育嬰假只適用於美國情報體系下的公務員。

眾院版的法案禁止撥款興建美墨邊境牆，預料會面臨來自參議院的阻力。眾院版法案其他有爭議的規定包括禁止將拘留者移送古巴關塔那摩灣監獄、反對撥款在潛艇部署低當量（low-yield）核彈頭，以及未獲國會批准前，不得利用聯邦資金對伊朗發動戰爭。

支持伊朗修正案的民主黨眾議員卡納（Ro Khanna）說：「這是國會歷史性的一刻。超過25位共和黨議員投票支持眾院版法案，證明反對向伊朗動武已是超越黨派政治的共識。部分川普最親近的盟友也支持這項修正案。」27位共和黨為修正案背書，眾議院最終表決時無共和黨員反對。上個月類似的修正案未在參院闖關成功。

另一項修正案則廢除2002年授權布希政府攻打伊拉克的法案。民主黨眾議員Barbara Lee說：「過了這麼長時間，我們終於廢除這項累贅且過時的授權案。」

伊朗公務員共和黨
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