美貿易顧問：美中貿易戰處靜默期 很快恢復面對面協商

2019-07-13 22:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國白宮貿易顧問納瓦羅12日接受財經網站CNBC訪問，表示美中之間的貿易戰鬥現在處於「靜默期」（quiet period），面對面協商近期就要恢復。他要投資人保持耐心，不要相信任何美、中媒體有關談判的報導，除非出自美國總統川普或貿易代表賴海哲之口。

納瓦羅甚至直接批評：「華爾街日報和人民日報有一大堆垃圾報導。」他說，各式各樣的報導企圖形塑美中貿易協商，然而他們根本不知道狀況。

納瓦羅告訴CNBC，他對投資人的建議是，對於美中磋商的程序要有耐性，不要隨媒體報導起舞。美國貿易代表賴海哲和財政部長米努勤「在很快的將來」就會抵達北京，與中方代表復談。納瓦羅沒有舉出任何特定的報導或證據，支持他對前述兩報的觀點。華爾街日報發言人舒瓦茲回應說：「我們支持我們的報導」。

華爾街日報上周一報導，美中新一輪談判會有一些令人擔憂的新問題，包括中國並沒有增加採購美國農產品。稍後川普自己在推特發文埋怨北京沒多買美國農產品，等於證實了華爾街日報的報導。

中國海關最新公布的統計也顯示，6月中國自美國進口年減31.4%至94億美元，其中大豆採購了651萬噸，低於5月的736萬噸，更不及去年6月的870萬噸。除了貿易戰以外，中國非洲豬瘟疫情高燒不退也是一個原因。至於中國6月對美整體出口則年減7.8%至393億美元，美國對中國的貿易逆差擴大3%至299億美元。