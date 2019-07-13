想抑制垃圾食物與菸酒癮？試試親近大自然

2019-07-13 18:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



愈來愈多研究發現，親近大自然有益身心健康。若你正努力想戒掉吸菸、飲酒或吃垃圾食物的癮，簡單的自然環境治療（nature therapy）技巧，例如到綠意盎然的公園散散步，或許就能讓你克制住不健康的習慣。

財經網站MarketWatch報導，普利茅斯大學（University of Plymouth）最新研究顯示，只要在家中能眺望遠處的綠地，或是附近有公園或花園能去逛逛，就有助於降低壓力，進而抑制有害健康的不良習慣。

普利茅斯大學研究員設計了一份線上問券，詢問149位21歲至65歲的受訪者最難抑制哪些渴望（包括食物、巧克力、菸、酒和咖啡等），以及住處是否接近大自然（包括從自宅看不看得到綠色植物，或住家附近有沒有公園或社區花園可去）。研究員並且用地圖確定受訪者住家附近的綠地占多大比例。

結果發現，經常逛公園或花園的受訪者，以及從家中往外望的視野中含綠地比例在25%以上者，都表示他們的不良癮好減輕了。無論身體活動程度多寡 — 即不論有沒有每天走1萬步，在社區花園從事園藝活動，或只是靜靜欣賞綠意盎然的景觀— 都得到上述結果。

研究員強調，從上述發現看不出因果關係，亦即別指望光是去公園散個步就能永遠戒掉菸癮。不過，這份報告的作者普利茅斯大學心理系副教受Sabine Pahl博士指出，花時間置身於綠色景觀之中，與壓力和不良癮好減輕，兩者之間的關聯是「有希望的第一步」，「未來的研究應探究，綠地是否能夠、如何能夠協助民眾抵抗不良渴望，讓他們未來更能自我克制癮頭」。

那麼，為什麼走進綠意盎然的環境，會影響你想吃垃圾食物、吸菸或喝酒的渴望？

愈來愈多的研究顯示，置身戶外對促進身心健康大有裨益。最近在「科學報告」（Scientific Reports）期刊發表的一項訪調2萬人的研究報告發現，每周花至少120分鐘接近大自然（平均每天花大約18分鐘）的受訪者，覺得有心理幸福感的機率比沒這麼做的人高20%，自信能保持良好健康狀態的機率也高出60%。