影／黑熊闖民宅偷吃搞破壞 鄰居黑狗勇猛驅離

2019-07-13 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國新澤西州修伊特（Hewitt, NJ）居民史汀齊亞諾（Mark Stinziano）10日在臉書貼出一段監視器影片，一頭黑熊闖進他家後院，一把摘下掛在竿上的餵鳥器，吃起裡面的鳥食。此時鄰居家的黑色拉布拉多犬萊利（Riley）見義勇為，英勇地趕來將黑熊驅離。

史汀齊亞諾12日告訴《Inside Edition》，其實他一開始對此完全不知情。他的女兒有聽到後院傳出噪音，但等到他去查看時，就只看到倒在地上的餵鳥器，直到調出監視器影像後，才知道是萊利趕走「不速之客」。

「我原本以為是松鼠什麼的，」史汀齊亞諾說，「（看到畫面後），我們驚呼『老天，是萊利…牠給熊給趕走了』，然後我們笑得樂不可支。」

這段影片貼上臉書後，引發其他網友與各國媒體關注。史汀齊亞諾表示，萊利是一條好狗狗，也是他們家的常客，自己的兩個小孩常跟牠玩在一起。萊利也不怕生，會跟陌生人要東西吃，但是牠不喜歡熊，還曾經把熊趕上樹。

史汀齊亞諾還說，他家附近就是州立公園，常見到有熊出沒，以前還見過快要300公斤(600磅)的大熊，10日上門偷鳥食吃的熊體型算小的。