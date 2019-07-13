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楊世光要求為分析師在陸被逮負責 黃國昌：本日最可笑

又一個被川普看不順眼 情報總監柯茨可能走人

2019-07-13 20:15世界日報 記者胡玉立／綜合報導

川普政府可能又有高階人事異動，據知情人士透露，川普總統過去幾天與顧問討論了更換情報總監柯茨(Dan Coats)的可能人選。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普長期以來一直不滿意柯茨的表現，一再考慮換掉他，最近幾天，川普似乎又打算換掉柯茨。

白宮高級官員證實，是有些關於柯茨卸任的討論，因為柯茨已在此職務上兩年多，也動念退休，但目前不清楚川普何時或是否會採取行動。

另一名白宮高級官員表示，川普和柯茨一直關係不睦，今年1月柯茨在國會聽證會上，公開反對川普對北韓同意放棄核武可能性的樂觀預測，讓川普很生氣，後來他就和幕僚談過換柯茨的事。

柯茨辦公室則給了CNN一份3月份發表的聲明，柯茨在聲明中指出：「我專注於工作，反覆被要求回覆這些匿名和未經證實、更經常是虛假的謠言，令人沮喪。」

CNN報導，兩名消息人士指出，曾當過國家安全顧問波頓(John Bolton)幕僚長的弗萊茨(Fred Fleitz)，是白宮討論的可能人選之一。

了解波頓想法的消息人士表示，波頓希望弗萊茨能獲得這份工作；但波頓力促對伊朗採取更激進行動，讓他與川普的關係受到考驗，很難說波頓在此案有多大影響力。

熟悉柯茨想法的消息人士則認為，柯茨不太可能辭職。雖然柯茨對川普攻擊軍事情報官員感到不快，也意識到川普做的決定與情報官員提供的簡報相互矛盾，但柯茨的愛國情操，支持著他在充滿挑戰的環境下，持續工作下去。

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