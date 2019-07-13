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長期反對勞權的人皮茲拉掌勞工部 工會不滿

2019-07-13 20:16世界日報 記者顏伶如／綜合報導

勞工部長艾柯斯塔(Alexander Acosta)12日宣布辭職之後，川普總統很快便宣布由副部長皮茲拉(Patrick Pizzella)暫代；新聞網站Politico報導，皮茲拉向來站在支持企業的立場，是滿受保守派人士歡迎的人選，不過工會及民主黨人士則對他頗有微詞，因為他長期以來反對保障勞工權益。

皮茲拉自2018年4月開始出任勞工部副部長；川普12日對媒體表示，皮茲拉是艾柯斯塔「高度推崇」的繼任人選。

然而，Politico報導，皮茲拉接掌勞工部，卻讓工會不安，擔憂未來勞工權益無法獲得保障。

皮茲拉曾與引發醜聞的說客阿布拉默夫(Jack Abramoff)合作，在1990年代擋下法案，讓馬瑞安納北島(Northern Mariana Islands)不受聯邦勞工法規規範。另外，皮茲拉長期以來的個人立場，也傾向於讓職場規範鬆綁。

「美國教師聯盟」(American Federation of Teachers)主席倫笛‧溫加頓(Randi Weingarten)發表聲明指出，如果總統有心幫助勞工階級，就不應該挑選皮茲拉接掌勞工部。溫加頓指出：「我跟皮茲拉互動不多，但他的過去紀錄讓人充滿疑竇，其中包括他與布拉默夫的關係。」

某些民主黨人士12日則呼籲川普考慮由其他人選掌理勞工部；康乃狄克州民主黨國會眾議員羅莎‧狄拉洛(Rosa DeLauro)發表聲明指出，皮茲拉過去在某些議題上的反覆，例如與遭到法院定罪的惡棍阿布拉默夫幫血汗工廠說話，以及大力推動多項反勞工政策，「證明他不適合領導勞工部」。

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