因新書翻臉！ 川普暴跳如雷 痛批萊恩「跛鴨」

2019-07-13 20:22 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合12日電



川普總統與前任眾院議長萊恩(右)掀起罵戰，圖為2018年川普在共和黨國會委員會晚宴時，與萊恩親密互動。 (美聯社) 分享 facebook 共和黨眾院議長萊恩(Paul Ryan)去年4月宣布不再競選連任時，川普總統把他吹捧上天；但是，新書抖出萊恩批評川普無知妄為後，川普11日晚上立刻接連推文回敬，痛批萊恩毫無領導能力，根本是個「跛鴨失敗者」，並說聽到萊恩將離開國會使他非常興奮。

川普12日繼續追殺，在為競選連任到威斯康辛州造勢前，猛烈砲轟萊恩這個在本州極受愛戴的威州人。

他在白宮南側草坪向記者說：「保羅‧萊恩讓我們失望。保羅‧萊恩是個差勁透頂的議長。坦白說，他是個小娃娃，根本不知道自己在做什麼。」

政治記者艾柏塔的新書《美國大屠殺》(American Carnage，暫譯)，描述萊恩批評川普對政府完全無知，而他決定退休以免必須再面對川普。

睚眥必報的川普向記者宣稱，他曾到威斯康辛發表演說，受到群眾熱烈歡呼，萊恩卻面對噓聲，因此萊恩居然還敢講話「令人難以置信。也許他收了錢，天知道？」

書摘11日見報當晚川普就推文痛罵萊恩說：「他擁有 (眾院)多數黨地位，卻因拙劣的領導和惡劣的時機蹧蹋一切。他從不知道怎麼像民主黨對付我們一樣對付民主黨。巴不得他儘快滾出國會！」

不過，萊恩對川普的攻擊相應不理。

川普和萊恩自始就不對頭；2016年川普競選期間爆出他當年褻瀆女性的談話錄影，萊恩就敦促共和黨與他畫清界限，川普獲得黨提名後也拒絕助選。不過，川普入主白宮後，他以眾院議長身分極力推動川普的政綱。

新書透露的一些內幕可能使川普火冒三丈，包括萊恩表示川普無知的可怕，「我們這些在他四周的人，真的一直努力阻止他做壞的決定。我們幫他做更遠更好的決定，與他那不經大腦的本能反應不同」。

他說：「這一切把我們都變得麻木了。不只是在政府，而是在我們住的地方，我們有責任嘗試重建。不要稱女性『馬臉』。不要欺騙妻子。不要對任何事物欺騙。做個好人。樹立好榜樣。」

川普推文反批說：「保羅‧萊恩，失敗的副總統人選和前眾院議長，成就紀錄差勁透頂(除了我當總統頭兩年之外)，最後變成長久的跛鴨失敗者，作為募款人和領導人都棄黨於危難而不顧。」

另一則推文說，前共和黨總統候選人羅穆尼當初挑選萊恩當副手時，「我就跟人家說這項總統競選玩完了。他離開國會是因為他根本不知道怎麼贏」。