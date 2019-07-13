川普與波洛西的愛恨情仇 眾院四人幫之爭他罕見挺她

2019-07-13 20:23 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普總統與眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)充滿戲劇化的愛恨情仇又有新篇章，就在波洛西與民主黨籍眾院新秀歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)公開對槓之際，川普12日罕見力挺波洛西，並為波洛西辯護說，她並非種族主義者。

非洲裔的民主黨總統參選人、加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)，也聲援力挺波洛西，指出波洛西非常尊重和支持有色人種女性。

同樣具有少數族裔背景的歐凱秀、明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)、麻州聯邦眾議員普斯莉(Ayanna Pressley)、密西根州聯邦眾議員特萊布(Rashida Tlaib)四名民主黨女議員組成的「四人幫」，與民主黨眾院第一號女性人物波洛西意見相左，近日成為媒體焦點。

川普12日在白宮答覆媒體詢問時表示：「我常常跟波洛西打交道，一來一往，互動都沒問題，我覺得這群人對她非常不尊重。」

他說：「關於波洛西這個人，我要跟大家說的是，她並非種族主義者，她們幫她扣上這頂帽子，真的很不應該。」

賀錦麗在紐約廣播電台12日播出的「早餐俱樂部」(The Breakfast Club)節目中，被問及此事時說，「這不是我與波洛西相處的經驗，我已認識她並共事多年了，深知她非常尊重有色人種女性，也非常支持她們。」

對於歐凱秀等人的影響力，波洛西之前低調表示，四名新科議員只有四票的影響力而已。歐凱秀幕僚在推特發文，以過去美國南部民主黨隔離派人士比喻現今民主黨高層，雖然推文後來刪除，卻引來波洛西在黨團會議當中提出檢討。歐凱秀則在會後指控波洛西「特別針對少數族裔新科女議員找麻煩」。

歐凱秀後來接受有線電視新聞網(CNN)專訪時澄清說，並不覺得波洛西是種族主義者，不過為何波洛西要針對她以及其他三位同僚好友提出檢討，則值得進一步探究。

川普與波洛西的關係，從今年初以來就風波不斷。今年5月間，川普還用「瘋狂南西」一詞形容過她。不過，對於眾院內部提出要求彈劾川普的聲浪，波洛西始終是擋下程序的重要關卡，多次強調發動彈劾不會有任何政治好處。