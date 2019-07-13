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楊世光要求為分析師在陸被逮負責 黃國昌：本日最可笑

拜川普之賜 多少閣員成「砲灰」下台一身傷

2019-07-13 20:24世界日報 編譯黃秀媛／綜合12日電

第五排：白宮策士班農(左二)、白宮連絡主任史卡拉穆奇(左三)、白宮幕僚長蒲博思(...
第五排：白宮策士班農(左二)、白宮連絡主任史卡拉穆奇(左三)、白宮幕僚長蒲博思(左四)、白宮發言人史派瑟(左五)、聯調局長柯米(左七)、國安顧問佛林(右二)。(美聯社)
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勞工部長艾柯斯塔(Alex Acosta)因當年介入少女淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的案子，12日宣布辭職，成為又一個不光彩下台的川普內閣閣員。

迄今從川普政府直接離開部長職務的八個人，沒有一個不是因某種醜聞或與川普不和而走人；唯一沒有在陰影籠罩下離開部長職務的是原任國土安全部長的凱利(John Kelly)，但他從部長轉任川普的幕僚長為白宮整頓綱紀，最後卻被川普整得體無完膚。

除了艾柯斯塔外，灰頭土臉下台的川普閣員還有退伍軍人事務部長舒肯、衛生福利部長普萊斯、內政部長辛基；環保署長普魯特是另一個不光彩離職的內閣階層官員。

因與川普不和被迫辭職的則有國務卿提勒森、國土安全部長尼爾森、司法部長塞辛斯、國防部長馬提斯。

川普製造了這麼多砲灰，讓人懷疑還有誰敢進他的內閣，部會首長像走馬燈一樣來來去去，也使川普政府「代理」主管異常多。移民及海關執法局代理局長摩根，最近成為海關與邊境保護局代理局長；國防部長自今年初即出缺，代理部長夏納翰最近因家暴辭職，由陸軍部長艾思博代理。

川普已任命古辛納利代理公民及移民服務局長，向國土安全部代理部長麥卡利南負責；穆瓦尼是白宮代理幕僚長。管理和預算局長、駐聯合國大使、食品藥物管理局長也都是代理性質。

高級職務找人代理是常有之事，不過從未像現在這麼極端；耶魯大學政治學教授基南的研究顯示，從卡特政府至今，約有三分之一內閣閣員曾為代理性質，而川普政府這種比例略超過一半。川普當總統只占這整個研究期間的大約5%，他手下的代理主管卻占總數的四分之一。

這種問題有部分源自識人不明，一些通過參院認可的主管因醜聞去職，還有許多人獲提名後，因有問題未等參院認可即退出。

人事不定使政府亂成一團，川普卻對能繞過參院約束沾沾自喜；他說：「我喜歡『代理』，因為能夠快速運作，讓我更有彈性。」

川普內閣醜聞
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