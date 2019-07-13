比割草機好用！ 山羊大軍吃草防野火超搶手

2019-07-13 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



在遭遇史上最具毀滅性的野火季之後，美國西部各州準備應付另一個野火季。地方官員和地主找到了管理易燃草地的好幫手：山羊。

山羊大軍正在俄勒岡、華盛頓、科羅拉多、愛達荷、蒙大拿、猶他、內華達和加州吃掉夏天乾燥，隨時會引起野火的草。

某些地區在城市內不准養生畜，官員甚至為了山羊修改地方法令。

山羊群一路吃光長得太茂盛的青草和野草，吃出一條條的防火道，讓野火燒不起來。

加州一向受到野火威脅，山羊已在加州工作了幾十年，防止沿岸社區發生野火。但近年來美國西部野火肆虐情況惡化，因此有更多社區想用山羊取代機器或化學藥品來管理土地。

過去15年來，卡納戴（Mike Canaday）的山羊從加州沿岸的聖羅莎（Santa Rosa）一路吃到聖地牙哥（San Diego）。他說，新法令要求除草，加上今年春天強勁的雨季帶來茂盛的草地，「今年山羊的需求極大，簡直瘋狂」，而且需求越來越大。

經營一家土地管理公司的卡納戴說：「如果想要山羊，最好趕快加入後補名單。」他認為山羊比除草劑或割草機更好用和環保，而且看山羊吃草有趣得多。