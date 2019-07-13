親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不爽顧客「自以為是神」 日本拉麵店老闆拒本國客

比割草機好用！ 山羊大軍吃草防野火超搶手

2019-07-13 14:35聯合報 記者田思怡╱即時報導

在遭遇史上最具毀滅性的野火季之後，美國西部各州準備應付另一個野火季。地方官員和地主找到了管理易燃草地的好幫手：山羊。

山羊大軍正在俄勒岡、華盛頓、科羅拉多、愛達荷、蒙大拿、猶他、內華達和加州吃掉夏天乾燥，隨時會引起野火的草。

某些地區在城市內不准養生畜，官員甚至為了山羊修改地方法令。

山羊群一路吃光長得太茂盛的青草和野草，吃出一條條的防火道，讓野火燒不起來。

加州一向受到野火威脅，山羊已在加州工作了幾十年，防止沿岸社區發生野火。但近年來美國西部野火肆虐情況惡化，因此有更多社區想用山羊取代機器或化學藥品來管理土地。

過去15年來，卡納戴（Mike Canaday）的山羊從加州沿岸的聖羅莎（Santa Rosa）一路吃到聖地牙哥（San Diego）。他說，新法令要求除草，加上今年春天強勁的雨季帶來茂盛的草地，「今年山羊的需求極大，簡直瘋狂」，而且需求越來越大。

經營一家土地管理公司的卡納戴說：「如果想要山羊，最好趕快加入後補名單。」他認為山羊比除草劑或割草機更好用和環保，而且看山羊吃草有趣得多。

山羊除草不僅效率高，還能爬陡峭的山坡，進入狹窄的峽谷，甚至不怕有毒的橡樹，也不會打亂自然生態或嚇跑野生動物，是極受歡迎的除草大軍。

山羊是防止野火的好幫手。圖為加州的山羊群。路透
山羊是防止野火的好幫手。圖為加州的山羊群。路透
分享

華盛頓自然生態
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

蘇富比史上第一場運動鞋拍賣 這雙估可賣500萬元

2019-07-13 11:28

美財長致函參眾領袖 要求國會提高債限

2019-07-13 13:52

美EB-5投資移民騙局充斥 取消國別限制不等同好過關

2019-07-13 13:50

美職業移民取消國別限制有利EB-5？律師這樣看

2019-07-13 13:48

美議員再提職業移民新法 名額翻倍更吸睛

2019-07-13 13:45

美國新墨州 捍衛16億辣椒商機

2019-07-13 13:28

喬治華盛頓大道5年逾300起車禍 暗黑、超速釀禍

2019-07-13 11:27

美富豪性侵醜聞延燒 被爆塞1100萬封口費給證人

2019-07-13 10:47

西雅圖遭兩次地震侵襲 與近期加州地震無關

2019-07-13 04:51

川普邀200位網軍到白宮 聽他吐苦水

2019-07-13 00:06

人口普查問公民身分…川普喊卡

2019-07-13 00:02

取暖？川普邀200名網紅鐵粉進白宮同樂

2019-07-12 23:48

手下因捲入性醜聞請辭 川普抱屈：他是個偉大的部長

2019-07-12 23:11

勞工部長下台 川普：我沒叫他走

2019-07-12 22:59

川普6訪威斯康辛拚連任 還得看郭董給不給力?

2019-07-12 20:50

影／殺母兇手出庭！兩兒子氣不過、將他拖下椅狠揍

2019-07-12 16:51

對抗升級 川普辦峰會批社媒

2019-07-12 14:44

8月移民排期 職業移民第三優先推進最快

2019-07-12 14:18

ICE周末突襲10城無證客 眾議長波洛西教移民別開門

2019-07-12 14:16

大轉彎…人口普查問公民身分 川普放棄了

2019-07-12 14:12

川普雷大雨小！ 放棄普查詢問公民身分

2019-07-12 14:09

「我們不是禽獸…」 高調抓非法移民為逼民主黨談判

2019-07-12 14:03

普查不問身分 川普另闢渠道

2019-07-12 14:00

民主黨 「4人幫」挑戰波洛西 指因族裔因素對她們不敬

2019-07-12 13:37

對抗升級 川普舉行峰會批評社媒

2019-07-12 13:35

新書《美國大屠殺》述共和黨人與川普「魔鬼交易」

2019-07-12 13:34

白登推全球外交政策 允終結「打不完的戰爭」

2019-07-12 13:31

華府香港電影節 「無雙」等9佳片免費看

2019-07-12 11:47
看更多

熱門文章

市長假扮殘疾「臥底」測試員工 當場被秘書趕出去

2019-07-13 11:04

訂炸雞等1個半小時 外送員一個舉動讓他氣消

2019-07-12 17:50

女優下體流綠汁他咬牙上工… 清水健爆AV界新規「開拍前氣味檢查」

2019-07-13 08:32

全球領袖不能說的祕密！為它冒出替身、死在任上在所不惜...

2019-07-13 10:00

不爽顧客「自以為是神」 日本拉麵店老闆拒本國客

2019-07-13 13:09

S-400到貨！專家：美制裁臨頭 土耳其未來很艱難

2019-07-12 23:36

「俠客」歐尼爾身價翻四倍的祕訣：仿效貝佐斯投資

2019-07-12 15:55

影／蘇聯核潛艇沉沒30年 輻射汙染仍超標80萬倍

2019-07-12 18:04

快查你的航班！ 英國最大機場這六天恐因罷工關閉

2019-07-13 11:12

影／殺母兇手出庭！兩兒子氣不過、將他拖下椅狠揍

2019-07-12 16:51

至少他在乎！川普狂轟比特幣 支持者卻喜出望外

2019-07-13 00:42

趁火打劫 南韓零售商以日韓貿易戰為由 哄抬晶片價格

2019-07-12 23:16

神準料中1987股災的投資人 已出清美股、美債

2019-07-12 22:17

人人自危！美企遭中國當局騒擾 科氏集團高層不准出境

2019-07-13 10:18

西雅圖遭兩次地震侵襲 與近期加州地震無關

2019-07-13 04:51

美國對台軍售 哪些美國企業將被北京制裁？

2019-07-13 09:49

全看懂代表老了！ 1張圖掀熱議15歲網友驚喊：全都沒看過

2019-07-13 09:08

全球最貴建築之一！ 蘋果飛碟新總部估值1294億元

2019-07-13 10:54

澳洲禁塑令上路一年成效如何？ 經濟學家：弊大於利

2019-07-13 12:26

星GDP+陸出口同陷萎縮 全球經濟剉咧等

2019-07-12 22:14

市中心居民心臟含數十億顆鐵粒子 空汙與心臟疾病有關係

2019-07-13 10:18

預期聯準會降息 美股三大指數齊創歷史新高

2019-07-13 04:56

S-400飛彈運抵安卡拉 土耳其恐越美國紅線

2019-07-12 18:38

索馬利亞知名飯店遭恐攻 至少7人喪生

2019-07-13 05:57

解禁！沙國女權再進化 擬今年內讓女性可自由出國旅行

2019-07-12 23:23

美富豪性侵醜聞延燒 被爆塞1100萬封口費給證人

2019-07-13 10:47

北京將制裁參與對台軍售美企 美參議員：愚蠢行為

2019-07-13 11:11

大陸自美進口 上半年減30%

2019-07-13 01:59

動保人士抗議南韓吃狗肉 女星金貝辛格現身力挺

2019-07-12 23:14

手下因捲入性醜聞請辭 川普抱屈：他是個偉大的部長

2019-07-12 23:11

彭斯稱將處理中國宗教問題 北京：有點大言不慚

2019-07-12 16:38

川普6訪威斯康辛拚連任 還得看郭董給不給力?

2019-07-12 20:50

日韓貿易紛爭難解 美提三方會談

2019-07-13 01:42

創辦人來自台灣！耐能AI人臉辨識全球第一 擊敗中國億元獨角獸

2019-07-13 13:02

比割草機好用！ 山羊大軍吃草防野火超搶手

2019-07-13 14:35

鮑爾救經濟 扮「世界央行」總裁

2019-07-12 23:32

取暖？川普邀200名網紅鐵粉進白宮同樂

2019-07-12 23:48

川普連發三推文 再批中國壓低人民幣匯率

2019-07-13 11:41

批川普密電外洩大使辭職 英警展開刑事調查

2019-07-13 09:41

人權對壘戰 37國聯名支持中國新疆政策

2019-07-13 14:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top