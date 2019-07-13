美EB-5投資移民騙局充斥 取消國別限制不等同好過關

2019-07-13 13:50 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／洛杉磯報導



投資移民名額有限，並非取消國別限制就可以大開綠燈。南加移民律師許俊良指出，現在很多人不願意再申請投資移民，原因是移民局審核非常嚴苛。他認為，那些HR 1044法案將有利投資移民的說法過早放爆竹，「網路訊息稍縱即逝，許多人說得有點過火，大家還是應該採取保守態度」。

從國務院公布的排期來看，投資移民目前需要排期的只有中國大陸、印度和越南。而7月排期顯示中國大陸出生的申請者排期時間在2014年10月1日，後兩者分別在2017年5月1日和2016年10月1日，都要比中國大陸快。雖然8月公布排期，印度和越南投資移民排期都出現大倒退，但等到新財年開始後，排期將會恢復。光從投資移民申請者來看，中國大陸出生的投資移民申請者排期時間久，因此有人認為，取消國別限制對投資移民利多。

正在等待投資移民排期的劉女士表示，目前EB-5華人申請者最多，相比職業移民申請者受到衝擊，投資移民申請者可能成為該法案的贏家。因為現階段投資移民排期過久，如果取消投資移民申請者可能會快一些獲得綠卡，但並不代表投資移民可以盲目相信。現在市面上有很多投資移民騙局，一筆錢投下去不知去向或是項目黃了，不僅拿不到身分，被無辜捲入騙局的投資者可能還要面對調查或是走法律程序，因此她建議投資移民申請人要慎重考慮。

許俊良表示，目前投資移民排期要等很久，但取消國別限制後是否真能加速還難說。照現在的排期來看，會「塞車」是中國、印度、墨西哥、菲律賓，就好比把這四條塞車道分流到其他路徑，但也不是真正的解決辦法，因為移民的各個類別名額還是有限的。

雖然目前中國大陸投資移民排期嚴重落後，如果HR 1044法案得到兩院通過，即便將等待時間稍微縮短，但法案還有一段時間過度，真正落實也是幾年後，五、六年都不可能看到效果。再則美國一向講究先來後到和平等，如果取消國別限制，讓後來的申請者不用再排隊，是否會讓早期的申請者覺得不公平，之前的等待都是白作工。所以，即便法案最終通過，也會設計很多行政條令來約束，遵循先來先到，「即使立法了，行政權還有很多空間變動」。