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美職業移民取消國別限制有利EB-5？律師這樣看

2019-07-13 13:48世界日報 記者王全秀子／洛杉磯報導

眾議院日前通過HR 1044法案取消職業移民綠卡國別限制後，全美華人一片唏噓，尤其是職業移民申請者認為是他們移民之路上的「滅頂之災」；但有華人地產經紀卻在社交媒體上說，這是大好消息，鼓勵更多投資客移民來美置業。但移民律師則認為，這對投資移民申請人可能只是短期利多，長期來看還是有害無益，因此建議投資移民需慎重。

南加地產經紀S小姐在朋友圈發文，「大好消息，美國國會眾議院投票通過取消EB-5國別限制，中國申請人排期將大大縮短，投資額由50萬提高至135萬或180萬元，可喜的是不用遙遙無期的排期，這將吸引更多人來美國置業、投資」。

橙縣移民律師Chuck郭表示，表面看HR 1044法案會取消職業移民綠卡國別限制，可能縮短排期。但是，一旦HR 1044法案通過立法程序生效，三年緩衝期過後，排隊靠前的印度裔綠卡申請人將會擠占過多的綠卡名額，讓華人和其他國籍綠卡申請者等待更長。

根據移民法規定，職業移民的全球年度限額為14萬，用於EB-1（傑出人才、傑出教授、跨國公司經理）、EB-2（高等學位、優秀人才）、EB-3（專業人士）、EB-4（特殊移民）、EB-5（投資移民），每個國家國民獲得的綠卡數量不得超過7%（即2萬5620），每個地區的居民獲得綠卡數量不得超過2%（即7320）。如果其他國家國民綠卡申請為達國別配額，可以將多餘配額給超標國家國民使用。國別配額考慮出生地而不是國籍，申請人數多過國別配額是產生排期的原因。

郭律師表示，很多EB-1、EB-5的華人看到三年緩衝期，以為HR 1044法案（即美國技術移民公平法案，Fairness for High-Skilled Immigrants Act of 2019）對自己是有利的，其實不然。先不說這些EB-1、EB-5的華人同胞三年內能不能拿到綠卡，三年過後可能變成印度人天下。由此看來，HR1044短期內可以幫助華人，但長期來看其實是對華人有害無益。

郭律師反對這項法案，他已在社交媒體建立群組，呼籲廣大華人職業移民申請者能給參議員寫郵件打電話，表達他們反對此項法案的訴求。

移民綠卡印度
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