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美議員再提職業移民新法 名額翻倍更吸睛

2019-07-13 13:45世界日報 記者王若然／洛杉磯報導

美國眾議院10日高票通過了取消國別配額限制的綠卡申請法案HR1044（參院版本S386），然而該法案在華人社區引起極大爭議。11日參議員保羅（Rand Paul）提出新的職業移民法案S-2091，將職業移民綠卡總額提升為原來的兩倍，並取消職業綠卡申請的國別配額限制。

目前法律規定，每個國家綠卡申請配額不得超過7%。如果一個國家綠卡申請量超過7%，那麼其他國家的未超額的申請人則優先於該國拿到綠卡。目前綠卡申請大國印度和中國都面臨排期長的問題，得等待好幾年。

S-2091法案還提出將職業移民綠卡配額由原來的14萬提至27萬。其中包括EB1至EB3職業移民以及EB5投資移民的綠卡配額比原來多出一倍。目前的綠卡配額是在1990年提出的，時至今日美國經濟已是當初的兩倍，而且當時科技巨頭公司還沒有起步或騰飛，因此，現行的綠卡限額已不適應當今的經濟規模。

該法案的第三點是要求將職業移民的親屬移民數額獨立出來，不要算在職業移民綠卡申請配額中。保羅認為，如今職業綠卡申請配額中有一半是親屬類（配偶及小孩）綠卡申請。保羅認為，「僅僅因為職業人結了婚就要減少綠卡總額很不合理。」

該法案還有一點是當事人在綠卡等待期，給予其在美合法工作和生活的身分。保羅認為，目前法律下，綠卡申請人在申請期間更換雇主風險很大，並且需要頻繁更換文件資料。在S-2091下，政府將為這類人給予「incident to status」的工作和旅行權利。意味著在申請人綠卡生效前，無需再更新、申請新的文件，一直保有合法工作、旅行的權利。

S-2091法案的其他方面，還包括取消稀缺職業綠卡（目前主要是護士）限額；對於臨時雇員（temporary worker）子女在美國時間超十年的給予綠卡；給予臨時雇員的配偶及子女在美工作的權利。

對於已在眾議院通過的HR1044法案，雖然取消了綠卡申請國家配額，但是綠卡總額並沒有改變。該法案在華人群體中引起極大爭議，目前已經有3萬5892人聯名簽署抵制HR1044法案。該法案還需在參議院通過，再由總統簽署才能生效。

對於S-2091，移民律Chuck郭表示，該法案最大的優點就是職業移民名額翻倍，配偶子女不再計入名額以及醫護人員綠卡不計入名額。他說，「比HR1044更具有吸引力。」但是缺點是會遭到美國人工會的反對，通過可能性較低。他表示，美國人會認為增加職業移民綠卡會「搶走」美國工作機會。Chuck郭表示他堅決反對HR1044。因為一旦法案通過，三年緩衝期之後，過量的排隊靠前的印度裔綠卡申請人會占用很多綠卡名額，讓華人和其他國籍申請者，等待綠卡排期時間無限推遲。

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