澳洲禁塑令上路一年成效如何？經濟學家：弊大於利

2019-07-13 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



澳洲兩大龍頭超市Coles和Woolworths近日表示，自從去年7月一次性塑膠袋禁令上路後，一年內已減少約47億個一次性塑膠袋。但有研究發現，該政策的結果可能弊大於利。

澳洲新聞網報導，雪梨大學經濟學家麗貝卡．泰勒（Rebecca Taylor）在加州研究一項類似政策，分析消費者在使用塑膠袋和回收方面的行為。

泰勒指出，商店不再提供塑膠袋，但消費者在家仍需要塑膠袋來裝垃圾或狗糞便。她說，「我發現垃圾袋的銷售量實際上是在塑膠禁令實施後開始暴漲」。

根據泰勒研究，購買小型塑膠袋的人數增加120%。泰勒表示，消費者通常使用可重複使用的垃圾袋來裝垃圾，但這其實很有問題，因為這類的塑膠袋比一次性塑膠袋還厚，需要更長時間才能在垃圾掩埋場中分解。

泰勒表示，因為禁令而減少的塑膠量約有30%以更厚的垃圾袋回流。「若我們不考慮人們使用塑膠袋的厚度和類型的話，我們可能會高估這項政策的好處」。

經濟學家紛紛對該環境政策的成效表示懷疑。有害物質專家索恩頓（Trevor Thornton）也指出，垃圾袋只使用一次，它們通常含有更多的塑膠材質，且重量偏重、有色並添加香味，因此皆含有化學物質。

索恩頓表示，有時棉袋或可重複使用的袋子會比塑膠袋更容易引起環境問題，但尚未從超市或零售店取得有關數據說明實際情況。

去年，Woolworths超市就減少約30億個塑膠袋。Woolworths表示，消費者已經接受這個新習慣，僅六分之一的民眾在結帳時有購買塑膠袋。