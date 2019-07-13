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喬治華盛頓大道5年逾300起車禍 暗黑、超速釀禍

2019-07-13 11:27世界日報 記者張筠／華盛頓報導

國家公園管理局(National Park Service)交通安全研究部報告顯示，喬治華盛頓大道(George Washington Parkway)南段在過去五年內發生超過300起車禍，其中有70%因道路過暗導致，超速則是另一重要原因。

國家公園管理局發言人拉若卡(Aaron Larocca)說，多數居民在喬治華盛頓大道上行車都超速，平均超速每小時七哩，而該大道南段限速45哩，有85%的車輛超速。

超速問題加之路面不平整和燈光不足，喬治華盛頓大道被稱為「最危險道路」，民眾稱，寧願在495號公路上忍受堵車，也不願意在喬治華盛頓大道上冒險。

貫穿大華府地區的喬治華盛頓大道因時間久遠，路面坑洞多，僅有兩車道，且沿途沒有路燈，照明不夠易產生隱患，國家公園管理局近日向維州民眾徵集意見，尋求可提高喬治華盛頓大道安全性的方法。

維州民主黨參議員蘇洛威爾(Scott Surovell)提議在道路旁安裝測速攝像頭；針對行人和自行車，不少民眾建議在路口增加紅綠燈，保證行人和自行車有時間通行，避免汽車搶行的現象；還有人提議修改道路出入口的長度和轉彎程度，以提升出入該大道的安全性。

關於修補道路坑洞的問題，民眾意見不一，有人表示應「從根本上解決問題」，填補坑洞能提升行車安全，並減少對車輛的損壞，反對者則稱，該大道一共就兩條車道，若封閉其中一條車道將加劇塞車問題，應該首先設立測速攝像頭和路燈，讓民眾安穩行車，下一步再考慮修補坑洞。

喬治華盛頓大道於1932年建成使用，以紀念美國第一任總統喬治華盛頓(George Washington)，連接馬州、維州和華盛頓特區，是通勤的重要道路。

國家公園管理局近日發布的報告顯示，喬治華盛頓大道南段在過去五年內發生超過300起...
國家公園管理局近日發布的報告顯示，喬治華盛頓大道南段在過去五年內發生超過300起車禍，七成因道路黑暗導致。 (國家公園管理局提供)
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