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取暖？川普邀200名網紅鐵粉進白宮同樂

2019-07-12 23:48聯合報 記者李京倫╱即時報導

美國總統川普11日在白宮舉辦「社群媒體峰會」，邀請200名在網路上小有名氣的支持者前來，並控訴臉書、推特和谷歌這三家大型科技公司壓制保守派的意見，埋怨自己和支持者受到不公平待遇。

川普說，「我們不會默不作聲」，又說「大型科技公司絕不能把保守派的聲音過濾掉」。

川普說，已責令政府研究修改法律和規範，以保障言論自由，不過他並未說明政府考慮採取什麼措施。川普還說，幾周內會把大型社群媒體公司代表找來白宮開會。

川普指控，這些科技公司「衝著他來」，他甚至說，美國監管單位應該控告這些公司歧視保守派。川普並未邀請臉書、推特和谷歌代表參加這場峰會。

200名支持川普的網紅聚集在白宮東廂，討論他們所謂社群媒體審查保守派言論的現象，並與幾名內閣閣員、白宮幕僚和川普長子小唐納交談。紐約時報說，許多與會者曾散播未經查證、抹黑民主黨總統參選人的消息。

川普說：「你們用令人驚豔的創造力和決心，繞過腐敗的既成體制，也繞過非常非常腐敗的媒體。你們挑戰了媒體和企業，把真相帶給美國人民，你們沒有透過假新聞過濾器，而是直接跟我們的人民溝通。」川普在支持者面前顯得格外輕鬆，從自己推文拼字錯誤到頭髮真假都自嘲了一番。

川普特別稱讚保守派團體「真理計畫」負責人歐基夫。這個團體曾欺騙華盛頓郵報記者，差點讓記者寫出假新聞。

歐基夫曾與另外三人喬裝成電話修理人員，進入民主黨籍路易斯安納州前聯邦參議員瑪莉．蘭德魯的紐奧良區辦公室，這四人2010年5月在聯邦法院就這件事認罪。川普說：「歐基夫並不是爭議人物，他很真誠。」

民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員華納批評說，川普不努力打擊俄國社群媒體假消息、保護美國人民的隱私，反而邀請酸民到白宮，沒有盡到本分。

代表美國科技大公司的美國網際網路聯盟說：「網路公司對所有政治意識形態都沒有偏見，保守派倒是把社群媒體用得淋漓盡致。」

川普11日在白宮社群媒體峰會上發表演說，他在支持者面前顯得格外輕鬆。（路透）
川普11日在白宮社群媒體峰會上發表演說，他在支持者面前顯得格外輕鬆。（路透）
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川普社群媒體白宮
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