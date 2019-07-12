川普6訪威斯康辛拚連任 還得看郭董給不給力?

2019-07-12 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普12日將造訪威斯康辛州，這是他上任後第6度造訪該州。在雷根1984年獲勝後，威州一直是民主黨的鐵票區，川普2016年在威州贏對手希拉蕊柯林頓22,748票，成為自雷根後首位贏得威州的共和黨籍總統候選人。他批評希拉蕊對威州掉以輕心。

美聯社報導，川普到威州主打經濟牌，鼓吹尚待國會通過的新版「美國墨西哥加拿大自貿協定」（USMCA），因為加墨兩國是威洲最大的出口市場，去年出口總值到加國3100萬美元，到墨西哥也有1520萬美元。

這些金額跟富士康承諾的投資金額相比只是小巫見大巫。但是美聯社報導川普預定的行程，並沒有富士康。

蘋果手機最大代工廠商富士康，對威州的100億美元投資項目是2017年7月簽訂，當時共和黨州長沃克(Scott Walker)釋出利多，以高達45億的投資優惠贏得富士康董事長郭台銘青睞。

不過，這項投資案去年6月川普親臨高調破土後，至今只建成一個廠，雇用人數遠不如預期。CNBC報導，由於對威州政府的承諾跳票，富士康截至去年底只雇用182人，未能雇滿當初承諾的第一年260人，州政府取消了原承諾的950萬美元投資優惠。