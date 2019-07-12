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8月移民排期 職業移民第三優先推進最快

2019-07-12 14:18世界日報 記者羅曉媛╱華盛頓報導

8月移民排期 職業移民第三優先推進最快。圖／世界日報提供
8月移民排期 職業移民第三優先推進最快。圖／世界日報提供
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國務院11日公布2019年8月移民排期，親屬移民各項優先繼續推進，從三個多月到四個月不等，第二優先的永久居民的配偶和未成年子女，繼續有名額(current)；職業移民方面，中國出生的第一優先倒退回2016年7月1日，移民律師解讀這是本財年名額用完造成，等10月1日新財年開始、放出新名額就會改善；中國出生的第三優先非技術勞工無變化，其他各項優先推進，中國出生第二優先推進兩個月，第三優先(一般類)推進半年。

親屬移民類：

第一優先F1類(公民的成年未婚子女)推進近四個月；

第二優先F2A類(永久居民的配偶及未成年子女)無需排期；

第二優先F2B類(永久居民的成年未婚子女)推進四個月；

第三優先F3類(公民已婚子女)推進三個多月；

第四優先F4類(成年公民的兄弟姊妹)推進三個多月。

職業移民類：

中國出生第一優先倒退回2016年7月1日；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)推進兩個月；

中國出生第三優先(一般類)推進半年；

中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步，非中國出生的第三優先倒退回2016年7月1日；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心均推進兩周。

移民國務院華盛頓
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