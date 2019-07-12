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ICE周末突襲10城無證客 眾議長波洛西教移民別開門

2019-07-12 14:16世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

國會眾院議長裴洛西說，遣返令不是搜查令，無權強制進入屋內。她提出具體建議，教無證...
國會眾院議長裴洛西說，遣返令不是搜查令，無權強制進入屋內。她提出具體建議，教無證移民怎麼躲避移民官員。 歐新社
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聯邦移民與海關執法局(ICE)將於本周末在全美至少十個主要城市開啟新一輪無證移民突襲，預計將逮捕成千上萬的背負遞解令的無證移民；這是川普總統上周末宣布將大規模逮捕並遣返無證移民計畫之後的最新動作，此舉也招致民主黨強烈反對，並質疑川普在邊境遭遇危機之時，此行動並非資源的最佳利用。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)11日下午在記者會上譴責這是恐嚇孩童、分裂家庭的不道德行為，表示遣返令與搜查令不同，呼籲移民在ICE進入他們的住所前，了解自己的權利。

波洛西說，如果ICE沒有法官簽字的搜查令，就可以拒絕為ICE官員開門、不讓他們進門。

紐約時報引述兩名國土安全部官員報導，ICE本周日的無證移民逮捕行動，將至少在芝加哥、洛杉磯、紐約、邁阿密等十個主要城市展開；以接獲遞解令的2000多名無證移民為主要目標，預計持續數天，同時也會執行遣返，當局還可能拘留恰好在現場且並非這次行動目標的移民，必要時會讓家庭成員一起待在家庭拘留中心。

ICE發言人布克(Matthew Bourke)表示，考慮到執法行動的敏感性以及執法人員到安全問題，ICE不會對行動詳情發表評論，「ICE將優先逮捕並遣返對美國國家安全、公共安全及邊境安全存在威脅的非法外來人員。」

他並表示，ICE遣返執法處(Enforcement and Removal Operations)在2018財年逮捕到90%外來人員不是罪犯就是犯罪指控待定，或是ICE逃犯和其他遣返後又再次非法入境者。

川普上周五曾表示將開始大規模的逮捕和遣返，並說這類行動不是對非法移民的「掃蕩」(raid)，而是遣返那些非法在美多年的人；這次的行動就是川普兩周前推遲的那場，他當時表態，將推遲大規模逮捕和遣返，給國會一點時間制定移民改革計畫。

周末「掃蕩」的消息一出，許多移民維權團體及律師立即發聲譴責，美國公民自由聯盟(ACLU)已在11日發起訴訟，希望保護尋求庇護的無證移民；其他移民維權團體則在分發維權資料、組織公眾遊行示威，邁阿密、芝加哥等地將在本周六組織抗議。

ICE預告，將於14日在美國十個城市驅趕已有遣返令的無證移民。圖為執法人員在俄亥...
ICE預告，將於14日在美國十個城市驅趕已有遣返令的無證移民。圖為執法人員在俄亥俄州突擊逮捕無證移民的資料照片。 美聯社
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