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「我們不是禽獸…」 高調抓非法移民為逼民主黨談判

2019-07-12 14:03世界日報 編譯劉煥彥／綜合11日電

專家認為，川普政府這麼做，除了顯示官方已經儘可能合理行事。 路透社
專家認為，川普政府這麼做，除了顯示官方已經儘可能合理行事。 路透社
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移民與海關執法局(ICE)高調預告將在全美十大城市掃蕩已有遞解令的無證移民，專家認為，川普政府這麼做，除了顯示官方已經儘可能合理行事，讓非法移民自動離境或「先行避難」，也可能藉此迫使民主黨人上談判桌，修改庇護法規。

福斯新聞網(Fox News)報導，曾任國土安全部幹員的ICE政策顧問凱爾布萊(Thomas Kilbride)表示，庇護法需要修改，川普政府可能想把掃蕩非法移民的行動，做為與民主黨人交涉的談判籌碼。

他說：「這後面是有政治目的，至少庇護法律需要修正，因為申請庇護的人應該要待在國外，或是在外國大使館申請。我們如今在邊界看到的狀況前所未見。」

有些專家認為，川普政府沒有任何法律義務要預告這種執法行動，這可能是要先表現出一種姿態。

華府智庫傳統基金會國安專家布奇(Steve Bucci)說：「這樣要表達出的訊息，就是這些人已經被通知要自行出境，如果沒做到就要面臨掃蕩。這就好像是說我們不是禽獸，這是依法行事，而且是以合理方式進行。」

布奇也提到，過去的政府在大規模查緝非法移民前並未預告，「因為他們沒必要這麼做，而且是直接動手。」

聖母院大學國際和平研究所執行主任柯克蘭(Eric Corcoran)也指出，過去政府機關不會在動手前昭告天下，「還不清楚政府為何事先宣告要進行掃蕩，我覺得政府內有些官員不同意這麼做」。

6月中ICE代理局長摩根(Mark Morgan)曾表示，大規模查緝無證移民的行動將鎖定已被移民法庭裁定遞解出境，卻拒絕配合的非法移民，而且包括家庭在內。

摩根說，ICE這麼做是希望「傳達信號」，表明即使非法移民在南方邊界是以整個家庭出現，也不再保證可以必然進入美國。

移民川普民主黨
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