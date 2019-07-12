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普查不問身分 川普另闢渠道

2019-07-12 14:00世界日報 記者陳開／洛杉磯報導

洛杉磯縣民主黨秘書長李天薇（Olivia Lee）則認為，川普做法很不「美國」。...
洛杉磯縣民主黨秘書長李天薇（Olivia Lee）則認為，川普做法很不「美國」。圖／世界日報提供
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總統川普11日指出，放棄在2020人口普查添加公民身分問題的努力，將通過聯邦現有資料，蒐集相關數據。亞裔民權組織指出，已取得階段性勝利，但相關訴訟暫時不停止（Remains Open）。洛杉磯民主黨秘書長李天薇（Olivia Lee）則認為，川普做法很不「美國」。

川普總統曾在3日於推特強調，有關商務部（Department of Commerce）放棄在2020人口普查添加公民身分問題的報導都是假新聞，他會繼續推動該項事務。不過僅一周後，川普即在Rose Garden的新聞發布會中宣布放棄上述立場，轉而通過行政命令，從現有聯邦資料中蒐集公民身分相關資料。

亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice）執行長楊重遠表示，川普的發言，標誌著2020年人口普查不會有公民身分問題，這是全美民眾的勝利。楊重遠強調，考慮到川普常出爾反爾（track record of deceit），除非獲得當局可靠證明（iron-clad proof），亞美公義促進中心在馬里蘭聯邦地區法院（U.S. District Court of Maryland）的相關訴訟，不會因川普的一席話立即終止。

對於川普強調將通過行政命令，從聯邦現有資料，蒐集公民身分相關數據。楊重遠表示，川普還在試圖造成困惑引起恐懼，亞美公義促進中心會持續關注他的下一步動作。

洛杉磯縣民主黨秘書長李天薇（Olivia Lee）認為，川普的做法既不「美國」，也與民主相悖。最高法院已經拒絕在2020人口普查表不能列「公民身分」問題，川普仍希望用其他手段、繞開法律以達目的，他的所作所為與美國精神相左，妄為美國人。

對於川普的下一步行動，李天薇認為需要保持關注。她表示，目前尚不知他下一步行動的具體事項，但從川普此前的表現看，很讓人擔憂。

有不願意透露姓名的南加共和黨活躍人士指出，人口普查無公民身分問題，即無用又浪費錢。在美國尚有如此多公民需要資助的情況下，民主黨將有限的經費去幫助無證移民，是否有矯枉過正之嫌。

川普洛杉磯民主黨
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