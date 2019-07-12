親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

法國纏訟11年的被動安樂死！植物人蘭伯拔管逝世

【短評】郭董大翻攪 球賽9局下半2出局後才開始

民主黨 「4人幫」挑戰波洛西 指因族裔因素對她們不敬

2019-07-12 13:37世界日報 編譯黃秀媛／綜合11日電

波洛西11日有意淡化黨內衝突，並敦促黨員避免再吵下去。 法新社
波洛西11日有意淡化黨內衝突，並敦促黨員避免再吵下去。 法新社
分享

眾院民主黨內四名進步派女將與人數眾多的溫和派爭吵不休，議長波洛西試圖壓制這種內鬥，卻被進步派批為對她們不敬，並宣稱這是種族因素所致，因為這個「四人幫」(the Squad)都是有色人種；民主黨大老11日也站上火線，重話批「四人幫」的談話「幼稚、無知」。

國家公共電台說，民主黨這種內鬥已持續了一陣子，在眾院上個月通過的邊界開支法案辯論期間終於公開爆發；波洛西在溫和派敦促下，排除進步派為保護移民談判的連串修正案，把參院通過的議案交付眾院院會表決。

波洛西11日有意淡化黨內衝突，並敦促黨員避免再吵下去。她向記者說：「我們尊重每一個黨團成員的價值。多元是好事。多元是我們的力量，團結是我們的勢力根本。」

但是，進步派先鋒歐凱秀─柯提茲 (Alexzandria Ocasio-Cortez)10日向「華盛頓郵報」表示，波洛西因族裔問題而針對她們。

她說：「這些言論剛出現時，我以為她與進步派保持距離是為了保護溫和派分子，可是持續被點名…達到公然不敬重的地步…明白點名新當選的有色人種女性。」

身為非裔的民主黨籍密蘇里州國會眾議員克雷(Lacy Clay)11日回嗆歐凱秀─柯提茲，稱她的發言「幼稚、無知」。

波洛西試圖阻止雙方繼續公開批鬥，是因為對邊界開支的爭吵演變成在社群媒體對罵；進步派黨團共同主席波肯 (Mark Pocan)甚至把溫和派批為「虐待兒童黨團」，因為他們推動把參院邊界議案交付眾院表決。

歐凱秀的幕僚長還推文把溫和派比喻為種族隔離分子，使戰火更加升高。他後來刪除這則推文，可是繼續推文宣稱溫和派或許不是種族主義者，卻仍支持會傷害有色人種的政策。

這些論調使溫和派火冒三丈，而波洛西10日在黨團閉門會議中，明白要求大家對每個人的「個人經驗」應有「某種程度的尊重和敏感」。她也敦促同僚有什麼火氣應對參院共和黨發洩，不要彼此攻擊，並強調團結的必要。

波洛西顯然希望問題就此打住，表示她不想再談這件事。

議長波洛西試圖壓制這種內鬥，卻被進步派批為對她們不敬，並宣稱這是種族因素所致。 ...
議長波洛西試圖壓制這種內鬥，卻被進步派批為對她們不敬，並宣稱這是種族因素所致。 法新社
分享

民主黨華盛頓郵報社群媒體裴洛西
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

為了貨出去錢進來 美國兩州州長嗆辣舌戰

2019-07-12 11:05

對抗升級 川普舉行峰會批評社媒

2019-07-12 13:35

新書《美國大屠殺》述共和黨人與川普「魔鬼交易」

2019-07-12 13:34

白登推全球外交政策 允終結「打不完的戰爭」

2019-07-12 13:31

華府香港電影節 「無雙」等9佳片免費看

2019-07-12 11:47

川普召保守派社群人物至白宮 稱遭科技巨頭壓制

2019-07-12 09:26

職涯最難忘時刻 亞太助卿史達偉：首飛T-37

2019-07-11 22:38

法課稅傷美科技業 川普啟動301調查

2019-07-11 18:43

川普新命令 助3000萬人治療腎病 增移植腎源、更易在家洗腎

2019-07-11 17:18

川普再出狂語：腎臟在心臟裡！

2019-07-11 16:11

慘！ 醫院搞錯試管胚胎 她的寶寶跑到別人肚子裡

2019-07-11 16:05

美國眾議院廢綠卡配額上限 中國、印度公民最受惠

2019-07-11 14:34

川普上任2年半 財政赤字擴大25％

2019-07-11 14:25

綠卡配額法案 美眾院廢除

2019-07-11 14:12

吉里巴斯國慶 龐培歐提台灣

2019-07-11 14:10

美投藥1.5噸在小島滅鼠 反對者批：如同丟核彈

2019-07-11 12:31

哈佛招生醜聞 擊劍教練超高價賣屋涉收賄被開除

2019-07-11 12:27
看更多

熱門文章

不要惹女友生氣！與男友吵架氣爆 她轉頭一「杓」拍扁眼鏡蛇

2019-07-11 15:27

母豬腹中藏有怪異毛蛋？ 原來是價值千萬的「豬砂」

2019-07-11 17:23

600坪！Dyson創辦人 買下新加坡最大最貴最高豪宅

2019-07-11 18:20

美股道瓊指數大漲200點 史上首度漲破27,000點

2019-07-11 23:59

降落一半機長突然全身發青 飛機空中翻轉嚇壞乘客

2019-07-12 12:21

影／沼澤生死戰！鱷魚對決緬甸巨蟒 輸家淪為大餐

2019-07-12 08:20

激似「馬爾地夫」的熱門打卡景點 湖水竟含劇毒

2019-07-11 21:24

爸爸化身FBI揪出照片秘辛！這罐橘色瓶子讓人臉紅紅

2019-07-11 15:17

伊朗軍艦攔油輪 遭英海軍逼退

2019-07-11 23:44

人性大考驗 美運鈔車公路狂噴現鈔被撿光

2019-07-11 23:16

美國擬讓金正恩發大財一年半 換取北韓停止製造核武

2019-07-11 20:38

小七登陸沖繩 高中生凌晨四點排隊搶貨

2019-07-11 14:59

紐約乘客搭飛機突呼吸困難 幸得「全球最帥醫生」果斷用藥救一命

2019-07-12 09:50

偷聽？谷歌承認：承包商會聽取語音助理錄下的內容

2019-07-12 10:39

道指升破2萬7000點 10年來漲逾2萬點

2019-07-12 05:13

鮑爾加大降息暗示：Fed有降息空間 貨幣政策可能過緊了

2019-07-12 06:34

龍捲風冰雹席捲希臘北部 6死100多傷

2019-07-11 21:24

亞馬遜擬砸7億美元重新訓練員工 以適應自動化未來

2019-07-11 23:17

當網友就好！荷蘭皇家航空呼籲民眾少飛一點

2019-07-12 11:40

美國眾議院廢綠卡配額上限 中國、印度公民最受惠

2019-07-11 14:34

9千萬人追蹤他！大學肄業、被迪士尼拒絕的屁弟派，為何變全球第一網紅

2019-07-12 10:13

白天喊美國去死 晚上卻搶追「美隊」？伊朗人身體比嘴誠實

2019-07-12 10:00

嘉吉：美中貿易戰持續 將導致農產品貿易流向永久改變

2019-07-12 07:42

Fed降息幅度 市場都在猜

2019-07-12 02:36

避免大象被列車撞死 印度鐵路公司推出蜂計畫

2019-07-11 17:56

21萬年前 這顆頭骨帶人類祖先「遠離非洲」

2019-07-11 14:50

新郎搭上婚禮統籌師 崩潰新娘賤賣「被詛咒的婚紗」

2019-07-12 09:52

退休發大財 勇士隊前教頭靠種大麻

2019-07-11 15:14

美法貿易大戰 點燃引信

2019-07-12 02:36

影／家有蜘蛛請饒牠一命 澳洲網友拍片告訴你原因

2019-07-12 11:48

川普再出狂語：腎臟在心臟裡！

2019-07-11 16:11

法國納稅人的錢拿去幹嘛了？官員吃龍蝦！

2019-07-12 10:10

Netflix影集「毒梟矮子」本尊 嗜血無良判終身監禁

2019-07-11 15:40

美國6月核心CPI增幅比預期大 料不改變Fed本月降息展望

2019-07-11 21:06

Tesla前員工哭訴：懷孕、請假、打電話就被解雇

2019-07-11 16:08

影／美海防隊強力緝毒！跳上航行中潛艇活逮毒販

2019-07-12 12:32

慘！ 醫院搞錯試管胚胎 她的寶寶跑到別人肚子裡

2019-07-11 16:05

為了貨出去錢進來 美國兩州州長嗆辣舌戰

2019-07-12 11:05

六四解密 老布希承諾鄧小平：美無意干涉中國事務

2019-07-11 18:12

南韓爆反日風潮 日大廠憂營運

2019-07-11 19:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top