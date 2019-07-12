民主黨 「4人幫」挑戰波洛西 指因族裔因素對她們不敬

2019-07-12 13:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合11日電



波洛西11日有意淡化黨內衝突，並敦促黨員避免再吵下去。 法新社 分享 facebook

眾院民主黨內四名進步派女將與人數眾多的溫和派爭吵不休，議長波洛西試圖壓制這種內鬥，卻被進步派批為對她們不敬，並宣稱這是種族因素所致，因為這個「四人幫」(the Squad)都是有色人種；民主黨大老11日也站上火線，重話批「四人幫」的談話「幼稚、無知」。

國家公共電台說，民主黨這種內鬥已持續了一陣子，在眾院上個月通過的邊界開支法案辯論期間終於公開爆發；波洛西在溫和派敦促下，排除進步派為保護移民談判的連串修正案，把參院通過的議案交付眾院院會表決。

波洛西11日有意淡化黨內衝突，並敦促黨員避免再吵下去。她向記者說：「我們尊重每一個黨團成員的價值。多元是好事。多元是我們的力量，團結是我們的勢力根本。」

但是，進步派先鋒歐凱秀─柯提茲 (Alexzandria Ocasio-Cortez)10日向「華盛頓郵報」表示，波洛西因族裔問題而針對她們。

她說：「這些言論剛出現時，我以為她與進步派保持距離是為了保護溫和派分子，可是持續被點名…達到公然不敬重的地步…明白點名新當選的有色人種女性。」

身為非裔的民主黨籍密蘇里州國會眾議員克雷(Lacy Clay)11日回嗆歐凱秀─柯提茲，稱她的發言「幼稚、無知」。

波洛西試圖阻止雙方繼續公開批鬥，是因為對邊界開支的爭吵演變成在社群媒體對罵；進步派黨團共同主席波肯 (Mark Pocan)甚至把溫和派批為「虐待兒童黨團」，因為他們推動把參院邊界議案交付眾院表決。

歐凱秀的幕僚長還推文把溫和派比喻為種族隔離分子，使戰火更加升高。他後來刪除這則推文，可是繼續推文宣稱溫和派或許不是種族主義者，卻仍支持會傷害有色人種的政策。

這些論調使溫和派火冒三丈，而波洛西10日在黨團閉門會議中，明白要求大家對每個人的「個人經驗」應有「某種程度的尊重和敏感」。她也敦促同僚有什麼火氣應對參院共和黨發洩，不要彼此攻擊，並強調團結的必要。

波洛西顯然希望問題就此打住，表示她不想再談這件事。