對抗升級 川普舉行峰會批評社媒

2019-07-12 13:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合11日電



對抗社群媒體升級，川普舉行社媒批評者峰會。圖／世界日報提供 分享 facebook

川普總統利用11日白宮記者會，為極右派社群媒體煽動犯罪者「鼓掌」，但他也承認部分極右派人士的觀點極端。

川普曾利用媒體來攻擊異議人士並宣揚自己，他主導「社群媒體高峰會」結合許多批評科技業的志同道合人士，而且排擠其他主流社群媒體平台。

川普藉著這場活動，表示自己遭到大科技公司不當對待很委屈，同時盛讚右派鐵粉的尖刻發言。

這場會議象徵川普與臉書、谷歌甚至他最常用的推特之間的緊張關係升溫。他在未提供證據的情況下表示，這些科技公司「沖著他來」，並暗示美國監管人員應該以反保守派的偏見對這些企業提告。

雖然矽谷公司高層可能傾向自由派，但他們堅稱產品並無政治歧見。科技公司組成的「網路協會」(Internet Association)表示，網路平台是史上最能表達各種政治觀點的工具。

參加這場白宮會議的其他保守組織包括保守派非營利組織「美國轉折點」(Turning Point USA)、非營利機構Prager University，該機構常貼出保守政經觀點的短片，以及非營利組織「媒體研究中心」(Media Research Center)等。

川普特別稱讚保守右翼團體「Project Veritas」歐基夫(James O`Keefe)；該團體曾試圖在「華盛頓郵報」(Washington Post)植入假新聞。

歐基夫在2010年5月與其他三人在聯邦法院被判行為失檢有罪，他們喬裝成電話修理人員拜訪路易斯安納州參議員瑪莉‧蘭卓歐(Mary Landrieu)的紐奧良辦公室。川普堅稱：「歐基夫並非爭議人物，他很真誠。」

川普在東廳的記者會上態度友善，他自嘲他的推特拼字並怪罪給他的手指而非大腦，他也開自己的髮型玩笑，稱國慶日當天他在下雨的戶外演講，至少能證明他的頭髮是真的。